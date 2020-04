​Utilizando as informações levantadas pelo site Transfermarkt – especialista em transferências e valores de mercado -, o ​Blog do Rafael Reis montou a seleção dos jogadores sul-americanos mais valiosos da atualidade. A escalação obtida foi avaliada em 740 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões), pouco mais que a metade do valor total da ‘seleção do mundo’: R$ 7,2 bilhões. Como não poderia ser diferente, tivemos a predominância de atletas brasileiros, já que o nosso país é o principal exportador de talentos no continente. Sem mais delongas, vamos ao time:

Goleiro: Alisson (Brasil)

O goleiro de 27 anos do Liverpool, apontado por muitos como melhor do mundo na atualidade, é o sul-americano mais valioso de sua posição: avaliado em 72 milhões de euros.

Lateral-direito: Emerson (Brasil)

Fazendo uma primeira temporada espetacular pelo Real Betis, o jovem Emerson, ex-Galo, é o lateral-direito mais valioso do continente: 18 milhões de euros.

Zagueiro: Marquinhos (Brasil)

Abrimos o miolo de zaga com mais um representante brasileiro. Ídolo no Paris Saint-Germain e adorado pela torcida, Marquinhos está em alta no mercado: 52 milhões de euros.

Zagueiro: José Giménez (Uruguai)

Fechamos a zaga com um representante da tradicional Celeste Olímpica, mercado que já gerou grandes talentos ao futebol mundial. Giménez, do Atletico Madrid, vale 56 milhões de euros.

Lateral-esquerdo: Alex Sandro (Brasil)

Fechamos a linha defensiva com mais um jogador brasileiro. Titular absoluto na Juventus, Alex Sandro é o lateral-esquerdo mais valioso da América do Sul: 40 milhões de euros.

Volante: Casemiro (Brasil)

Pilar do Real Madrid e ‘cão de guarda’ da Seleção Brasileira, Casemiro abre o meio de campo desta seleção. É avaliado, atualmente, em 64 milhões de euros.

Volante: Federico Valverde (Uruguai)

Está entre os cinco jogadores jovens mais empolgantes do futebol mundial na atualidade. Tem sido titular no Real Madrid de Zidane, apesar do setor contar com grandes estrelas. Seu valor de mercado está em 54 milhões de euros, hoje.

Meia central: Paulo Dybala (Argentina)

Apelidado de ‘La Joya’, o camisa 10 da Juventus é o jogador mais valioso do Italiano, à frente até mesmo de Cristiano Ronaldo: 72 milhões de euros.

Ponta esquerdo: Neymar (Brasil)

Apesar das lesões e da queda de produtividade, a estrela brasileira ainda está ‘nas cabeças’: 128 milhões de euros é o seu valor de mercado atual, o maior da América do Sul.

Ponta direito: Lionel Messi (Argentina)

Seis vezes melhor do mundo, o craque argentino foi o atleta mais valioso do futebol por longos anos, mas aos 32 anos, ​acabou sendo superado. Ainda assim, está avaliado em 112 milhões de euros atualmente, figurando entre os dez mais neste ranking ($).

Atacante: Roberto Firmino (Brasil)

Fechamos esta seleção do mesmo jeitinho que começamos: com um brasileiro. Adorado pela torcida do Liverpool, ‘Bobby’ Firmino é o camisa 9 da escalação: 72 milhões de euros.