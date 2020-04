A vez do Santos! Clube propõe redução salarial, e grupo reage de forma imediata

​No início da semana, manchetes apontavam para o fato de que o ​Santos, naquele momento, ​ainda não pensava na redução dos ganhos de seus atletas, ao contrário do que acontecia com muitos outros clubes, em função da pandemia de coronavírus. Pois agora a situação já mudou.

Como destaca a ​coluna De Primeira, a direção do Peixe propôs uma diminuição de 50% dos salários do mês de abril. Deste valor, a metade seria quitada em seis parcelas após o final da quarentena e o restante acabaria cortado. Porém, os jogadores recusaram a oferta em função das condições apresentadas. Na opinião do plantel alvinegro, outras equipes farão cortes menores.

Agora, está formado o impasse. O presidente José Carlos Peres, a princípio, não quer recuar de sua posição. Só que o quadro atual o prejudica ainda mais. Mesmo que o clube tivesse acordado o pagamento integram da folha de março, o repasse está em atraso. O mesmo deveria acontecer na última terça-feira, e o Santos culpou a instabilidade do sistema bancário e o quadro reduzido de funcionários para a ocorrência de tal problema. Se já era inimaginável que o Peixe não sofreria com a crise, os fatos agora penas comprovam que os problemas já chegaram, também, à Vila Belmiro.

