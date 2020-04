Aaron Carter vai ter um filho com a nova namorada

Aaron Carter anunciou que sua namorada, Melanie Martin, está grávida e espera seu primeiro filho juntos. O cantor de 32 anos e Melanie já estavam morando juntos, e a notícia alegrou o artista.

“Obviamente, tenho um bebê a caminho”, disse Aaron no Instagram Live, na terça-feira (21) depois de realizar um teste de gravidez positivo e pedir doações aos fãs. “Eu vou ser um pai ocupado, com certeza.”, comentou.

Carter, em seguida, disparou contra vários espectadores que deixaram comentários negativos sobre sua iminente paternidade.

“Eu não vou precisar de uma babá. Eu vou ser um pai muito bom ”, ele insistiu. “Eu sou tudo sobre amor, darei muito amor a esse bebê”, ressaltou.

Martin, por sua vez, enviou uma nova foto de si mesma beijando Carter em sua conta do Instagram. “O amor vence”, ela legendou o post.

A notícia da gravidez chega três semanas depois que o casal se separou brevemente depois da prisão de Martin, em 29 de março. Ela foi levada pela polícia após o cantor denunciá-la por agredi-lo fisicamente e por ter quebrado a perna do seu cachorro Peanut.

Na época o cantor escreveu: “Tão triste… (espero que ela receba a ajuda de que precisa). Ninguém merece abuso doméstico”.







Problemas familiares



Em novembro do ano passado Aaron Carter anunciou que estava dando um tempo das mídias sociais, porque queria se concentrar em sua carreira e seu bem-estar, depois de ter usado as plataformas anteriormente para desabafar sua frustração após a rivalidade com seu irmão Nick, e irmã Angel.

Através de uma mensagem no Twitter ele explicou que precisava desse tempo. O intervalo ocorreu poucos dias depois que Aaron revelou que tirou férias sozinho para esquiar, pois queria ‘ficar longe’ de sua família depois que Nick Carter recebeu uma ordem de restrição de um ano contra ele.

Ele disse em um vídeo do Instagram na semana passada: “Acabei de chegar ao meu local. Super cansado, longa viagem. É tempo de férias, vou esquiar sozinho. Basicamente, depois de tudo o que aconteceu com as coisas da corte e tudo mais, vocês sabem, eu só quero ficar longe da minha família por um tempo.”, justificou.

Seu irmão Nick Carter recebeu uma ordem de restrição contra Aaron depois que ele supostamente ameaçou matar sua esposa grávida, Lauren Kitt.