Acusações contra ex-BBB Felipe Prior ganham repercussão imediata entre jogadores

​A participação de Felipe Prior no Big Brother Brasil 20 chegou ao fim nesta semana, após um paredão histórico que contou com mais de 1,5 bilhão de votos. O desejo do povo de tirá-lo da casa foi de encontro a muitos e famosos boleiros, que fizeram campanha na internet para a sua permanência.

Pois, após publicação exclusiva do site da revista Marie Claire, que noticiou duas acusações de estupro e uma tentativa de abuso sexual por parte do arquiteto, a repercussão também foi imediata. Uma das principais manifestações veio por parte do atacante Richarlison. O atleta do Everton, da Inglaterra, ​foi um dos maiores incentivadores de Prior nos últimos dias, mas disse que retiraria qualquer apoio caso houvesse a confirmação dos fatos. “Violência contra a mulher é abominável, não importa quem cometeu e nem porquê, não existe motivo no mundo pra que isso aconteça”, disse.

Se isso que foi dito sobre o Prior na matéria se confirmar, na humildade, peço desculpas e retiro o apoio que dei a ele nessa última semana no jogo, ainda que não soubesse dessas acusações, igual a todos vocês. Espero que tudo se esclareça logo! Fiquem bem! É noix — Richarlison Andrade (@richarlison97) April 3, 2020

O meia De Arrascaeta também foi às redes sociais para falar sobre o tema. “A gente so torce por um cara do bbb, e a maioria de nos ninguem conhece a vida pessoal deles, fui treina galera que mengao tein que volta na sintonia (sic)”, escreveu. Nomes como Neymar e Gabigol, dois dos grandes apoiadores de Prior, não falaram nada sobre o assunto. Já o acusado se manifestou através de um vídeo. “Estou muito chateado mesmo, muito chateado. Desconheço todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente, sou inocente”, afirmou.

A gente so torce por um cara do bbb, e a maioria de nos ninguem conhece a vida pessoal deles, fui treina galera  que mengao tein que volta na sintonia 藍 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) April 3, 2020

Gabigol e Neymar, dois dos entusiastas do participante (sobretudo no último paredão), não se manifestaram até o fechamento desta matéria. Felipe Prior, por sua vez, utilizou s​uas redes sociais para negar as acusações. Agora caberá à Justiça…

