Adecco abre 500 vagas de emprego na área da saúde; Veja os cargos

A Adecco faz saber aos interessados a abertura de 500 novas vagas de emprego pelo Brasil, destinadas à área da saúde. Inscrições abertas

Á procura de emprego? A Adecco Brasil anuncia abertura de 500 novas vagas de emprego temporário, destinadas á área da saúde nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

O maior número de vagas são para técnicos de enfermagem e enfermeiros, com salários que vão de R$ 3.167 a R$ 5.863 para trabalhar em um dos segmentos com maior demanda, que vem crescendo por conta da pandemia do coronavírus. Os contratos são temporários e têm 90 dias de duração, com possibilidade de efetivação.

“No Brasil desde 1999 e presente nas principais capitais econômicas do país, a Adecco Brasil utiliza sua expertise internacional para implantar as mais novas e avançadas técnicas de gerenciamento de RH, alinhadas ao profundo conhecimento do mercado de trabalho nacional. Nosso compromisso é gerar um alto valor agregado aos serviços que prestamos com respostas rápidas e aderentes às necessidades de nossos clientes e candidatos”.

Confira os cargos:

Cargos Adecco

Enfermeiro

Técnico de Enfermagem

Auxiliar de Enfermagem

Recepcionista

Analista

Operador de Atendimento

Técnico de Coleta

Especialista em Vendas

Requisitos

Ter formação completa como Técnico de Enfermagem

Ter registro ativo no COREN-SP

Será um diferencial se você já tiver alguma experiência nas áreas descritas, bem como cursos complementares correlatos.

Ter o ensino superior em Enfermagem com registro no COREN

Necessário ter Pós-Graduação completa

Experiência como Enfermeiro

Para Clínica Médica é desejável experiência em unidade de internação

Para UTI é necessário Pós-Graduação completa em UTI

Experiência em Unidade de Internação paciente clínicos, semi-intensiva e Desejável Pacote office Intermediário.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site de vagas da empresa. Lembrando que devem se cadastrar currículo até o dia 31 de maio.