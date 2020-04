Adeus Barça? Messi se pronuncia sobre especulações que o ligam a clube italiano

Na contramão da total inatividade dentro das quatro linhas – grande parte dos campeonatos de futebol no mundo estão paralisados em virtude do coronavírus -, as especulações de mercado estão à toda. Ainda que não haja nenhuma previsão de quanto 2019/20 terminará, as possíveis movimentações para 2020/21 aquecem os noticiários, em especial as que envolvem grandes estrelas do esporte.

​Lionel Messi, de uma carreira inteira dedicada ao Barcelona, esteve sob holofotes nos últimos dias, com seu nome sendo ligado à Inter de Milão. Benoît Cauet, ex-jogador do time italiano, aqueceu as especulações ao comentar o assunto em uma de suas redes sociais: “É óbvio que a Inter pode assinar com Messi. O presidente Steven Zhang tem capacidade financeira e ambição potencial. Ele é um presidente que pensa grande”, afirmou.

Nesta quinta (9), no entanto, o astro argentino utilizou seu Instagram oficial para desmentir as notícias que ligam seu nome à Inter e também ao Newell’s, clube que o revelou: “Isso é fake news e o mesmo posso dizer acerca das reportagens sobre o Newell’s. As duas são totalmente falsas. Felizmente, ninguém acredita nelas”, publicou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.