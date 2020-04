Agência Fluvial de Penedo abre inscrições para exame de seleção para Curso de Marinheiro Fluvial de Convés

A Marinha do Brasil, por intermédio da Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo) informa que estarão abertas, a partir de 09 de abril até o dia 04 de maio de 2020, as inscrições para o exame de seleção para o Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés (CFAQ-MFC) de 2020, que será aplicado no dia 07 de maio deste ano.

O exame destina-se a candidatos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que possuam escolaridade mínima do 9º ano do Ensino Fundamental. Após a conclusão do curso, os Marinheiros poderão conduzir embarcações com arqueação bruta de até 50 AB e tripular as embarcações de qualquer arqueação bruta, empregadas na navegação interior. Após 2 (dois) anos de embarque no nível 3, o Marinheiro Fluvial de Convés (MFC) poderá ascender ao nível 4, como Contramestre Fluvial (CMF), e poderá conduzir embarcações com arqueação bruta de até 300 AB.

As inscrições poderão ser realizadas, presencialmente na Agência Fluvial de Penedo, nos horários de atendimento às terças, quartas a quintas-feiras, das 09h30 às 11h30 e das 14h às 16h. As instruções gerais, o programa do exame e as referências bibliográficas constam no EDITAL Nº 02/2020, que pode ser encontrado na Agência Fluvial de Penedo. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (82) 3551-2277.

Contato:

Assessoria de Comunicação Social

Agência Fluvial de Penedo