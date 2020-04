Agente revela procura de Cruzeiro e Vasco por ex-Corinthians; clube mineiro se manifesta

​Com o elenco ainda em construção para os compromissos da temporada, principalmente a Série B, o ​Cruzeiro vem procurando nomes que possam agregar ao seu plantel na luta pelo acesso à elite. Mesmo com o calendário ainda em aberto, a diretoria e a comissão técnica da Raposa seguem trabalhando firme em busca de reforços.

Na noite do último domingo, o nome de Jadson entrou em pauta. Isso porque, Marcelo Robalinho, o empresário do atleta, revelou em entrevista ao jornalista Jorge Nicola que o clube celeste o procurou para um eventual acerto com o meia ex-​Corinthians:

“Sim. ​​Cruzeiro e ​Vasco também. Tem mais alguns clubes, mas eu prefiro não comentar sobre. Qualquer jogador vai demorar agora para definir o futuro. Agora nós não temos mercado porque com o Covid tudo está parado. Há diversos clubes que têm interesse, mas todos eles disseram basicamente a mesma coisa. A gente não sabe quando volta o campeonato, nós estamos dando férias para os nossos atletas, estamos reduzindo salários. Então não tem sentido contratar alguém para ficar em casa“, admitiu Robalinho.

Por outro lado, em contato com o site ​Super.FC, Carlos Ferreira, gestor de futebol do Cruzeiro, negou as tratativas:

“Estou à frente de todas negociações do Cruzeiro e o Jadson não foi contactado”, resumiu.

