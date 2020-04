Aguinaldo Silva sobre Griselda da vida real: ‘Ela era popular’

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Rede Globo precisou suspender algumas de suas produções ligadas à dramaturgia e entretenimento. Saiu Amor de Mãe e em seu lugar, entrou Fina Estampa, folhetim escrito por Aguinaldo Silva, e exibido em 2011.



Nove anos depois, o autor contou em seu Instagram como surgiu o Pereirão, a famosa “marida de aluguel” da trama das 21h. A personagem feita com maestria por Lilia Cabral, realmente existiu e morava no bairro de Santa Tereza, onde Aguinaldo morou nos anos 1970.



“Havia uma senhora que se chamava Antonieta e era exatamente como o personagem da novela: ela se vestia com macacão, andava com uma caixa de ferramentas e passava o dia inteiro circulando no bairro, fazendo serviços, considerados na época, e até hoje ainda, ‘serviço de homem’. Ou seja, ela fazia pequenos consertos”, detalhou.



Ele destacou ainda que a tal mulher era bem conhecida na região.



“Ela era muito popular, principalmente, entre as mulheres, pois elas podiam confiar naquela ‘faz tudo’, no ‘marido de aluguel’”, relembrou.



Por fim, o novelista fez questão de ressaltar as características do papel central das nove.



“Foi aí que resolvi transformá-la na protagonista da novela. Griselda é exatamente igual à personagem da vida real que conheci. Não tive que colocar nada a mais, além do fato de Antonieta ser viúva e o marido dela reaparecer, como vocês vão ver daqui a pouco. Essa Griselda, particularmente, é muito real”, concluiu.