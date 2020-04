O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (20/4) confirma mais 12 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o Estado tem um total de 171 casos confirmados do novo Coronavírus até o momento, dos quais 73 estão em isolamento domiciliar e 18 internados, sendo cinco em UTI e 13 em leitos clínicos. Outros 30 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, recuperados da doença.

Três novas mortes foram confirmadas laboratorialmente. As vítimas eram dois homens de 34 e 67 anos, e uma mulher de 60 anos, que residiam, respectivamente, em Maceió e vieram a óbito na Santa Casa de Maceió, no Hospital Geral do Estado (HGE) e no Hospital da Mulher. As comorbidades não foram informadas. Com isso, o Estado contabiliza 18 mortes por Covid-19.

Os casos confirmados estão distribuídos nas cidades de Maceió (140), Marechal Deodoro (6), Rio Largo (5), Murici (2), Porto Real do Colégio (1), Palmeira dos Índios (1), Satuba (1), Boca da Mata (1), União dos Palmares (1), Arapiraca (1), São Miguel dos Milagres (1), Viçosa (1), Ibateguara (1) e Pilar (1) têm um caso cada. As outras oito pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas residem em Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Brasília (2) e São Paulo (3).

Leitos ocupados – Até esta segunda-feira (20), estavam ocupados 20 leitos de UTI, dos 109 exclusivos para casos de Covid-19 que já estão em funcionamento em Alagoas – ou seja, 18% de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva. E dos 189 leitos de retaguarda (clínicos) já disponibilizados pelo Estado, 35 estão ocupados, representando 19% de ocupação.

Óbitos – Quanto aos óbitos confirmados em Alagoas, 11 são do sexo masculino e sete do feminino, onde 12 vítimas residiam em Maceió e as outras seis em Marechal Deodoro (1), São Paulo (1), São Miguel dos Milagres (1), Recife (1), Viçosa (1) e Ibateguara (1) respectivamente, segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), conforme relação abaixo.

1° – 31/03 – Homem, 64 anos – Maceió (AL)

2º – 03/04 – Homem, 78 anos – Maceió (AL)

3º – 08/04 – Mulher, 77 anos – São Paulo (SP)

4º – 12/04 – Homem, 79 anos – Marechal Deodoro (AL)

5ª – 14/04 – Homem, 48 anos – Maceió (AL)

6ª – 17/04 – Homem, 46 anos – Maceió (AL)

7ª – 17/04 – Mulher, 60 anos – Maceió (AL)

8ª – 18/04 – Masculino, 73 anos – Recife (PE)

9ª – 18/04 – Mulher, 56 anos – São Miguel dos Milagres (AL)

10ª – 18/04 – Mulher, 72 anos – Maceió (AL)

11 ª – 19/04 – Mulher, 58 anos – Maceió (AL)

12 ª – 19/04 – Mulher, 74 anos – Maceió (AL)

13 ª – 19/04 – Homem, 83 anos – Maceió (AL)

14 ª – 19/04 – Homem, 85 anos – Viçosa (AL)

15 ª – 19/04 – Mulher, 63 anos – Ibateguara (AL)

16ª – 20/04 – Masculino, 40 anos – Maceió (AL)

17ª – 20/04 – Masculino, 67 anos, Maceió (AL)

18ª – 20/04 – Masculino, 34 anos, Maceió (AL)



