Alagoas tem 210 casos confirmados da Covid-19 e 19 óbitos

O Boletim Epidemiológico desta terça-feira (21/04) confirma mais 39 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o Estado tem um total de 210 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 96 estão em isolamento domiciliar e 22 internados em leitos públicos e privados, sendo cinco em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 17 em leitos clínicos. Outros 73 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 281 casos em investigação laboratorial.

Uma nova morte foi confirmada laboratorialmente. A vítima era um homem de 24 anos, que residia em Maceió e veio a óbito no Hospital Geral do Estado (HGE). Não há referência de comorbidade. Com isso, o Estado contabiliza 19 mortes por Covid-19.

Os casos confirmados estão distribuídos nas cidades de Maceió (176), Marechal Deodoro (6), Rio Largo (5), Palmeira dos Índios (2), Pilar (2), Murici (1), Porto Real do Colégio (1), Satuba (1), Boca da Mata (1), União dos Palmares (1), Arapiraca (1), São Miguel dos Milagres (1), Viçosa (1), Ibateguara (1), Capela (1) e Maribondo (1). As outras oito pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas residem em Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Brasília (2) e São Paulo (3). Um caso informado ontem (20/4) em Murici, após investigação e estabelecimento do vínculo epidemiológico do paciente, foi alterado hoje (21/4) para residente em Maceió.

Leitos de Covid-19 Sesau – Quanto aos 339 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 64 estavam ocupados, até às 14h desta terça-feira (21/4), o que corresponde a 19%. Do total de pacientes internados, 23 estão em leitos de UTI, dois em UTI Intermediária e 39 em leitos clínicos.

Conforme a Central de Regulação de Leitos da Sesau, dos 64 pacientes internos com confirmação ou suspeita da doença, 52 estão em Maceió, quatro em Arapiraca, sete em Coruripe e um em São Miguel dos Campos. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos criados pela Sesau para atender pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19, basta acessar o endereço www.saude.al.gov.br.

Óbitos – Quanto aos 19 óbitos confirmados em Alagoas, 12 são do sexo masculino e sete do feminino. Treze vítimas residiam em Maceió e as outras seis em Marechal Deodoro (1), São Paulo (1), São Miguel dos Milagres (1), Recife (1), Viçosa (1) e Ibateguara (1), segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs). Com relação a idade dos casos que evoluíram para óbito em razão da Covid-19, a média é de 64 anos, sendo a idade mínima 24 e a máxima 85.

Relação dos Óbitos por Covid-19*:

1ª – 31/03 – Homem, 64 anos – Maceió (AL)

2ª – 03/04 – Homem, 78 anos – Maceió (AL)

3ª – 08/04 – Mulher, 77 anos – São Paulo (SP)

4ª – 12/04 – Homem, 79 anos – Marechal Deodoro (AL)

5ª – 14/04 – Homem, 48 anos – Maceió (AL)

6ª – 17/04 – Homem, 46 anos – Maceió (AL)

7ª – 17/04 – Homem, 40 anos – Maceió (AL)

8ª – 18/04 – Homem, 73 anos – Recife (PE)

9ª – 18/04 – Mulher, 56 anos – São Miguel dos Milagres (AL)

10ª – 18/04 – Mulher, 72 anos – Maceió (AL)

11ª – 19/04 – Mulher, 58 anos – Maceió (AL)

12ª – 19/04 – Mulher, 74 anos – Maceió (AL)

13ª – 19/04 – Homem, 83 anos – Maceió (AL)

14ª – 19/04 – Homem, 85 anos – Viçosa (AL)

15ª – 19/04 – Mulher, 63 anos – Ibateguara (AL)

16ª – 20/04 – Mulher, 60 anos – Maceió (AL)

17ª – 20/04 – Homem, 67 anos – Maceió (AL)

18ª – 20/04 – Homem, 34 anos – Maceió (AL)

19ª – 21/04 – Homem, 24 anos – Maceió (AL)

*As datas acima se referem à inclusão dos óbitos confirmados no Boletim Epidemiológico do CIEVS.

BAIXE O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO