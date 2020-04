Alagoas tem 643 casos confirmados da Covid-19 e 34 óbitos

Caso confirmado de Penedo não entrou no boletim devido dados serem obtidos até às 10h30 desta segunda (27)

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (27/04) confirma mais 83 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 643 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 441 estão em isolamento domiciliar e 74 internados em leitos públicos e privados, sendo 47 em UTI e 27 em enfermaria. Outros 94 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 483 casos em investigação laboratorial

Duas novas mortes foram confirmadas laboratorialmente. As vítimas eram dois homens de 58 e 44 anos, que residiam em Maceió e morreram na Santa Casa de Misericórdia de Maceió e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro do Martins, respectivamente. Segundo os prontuários médicos, as duas vítimas não tinham comorbidades. Com isso, o estado contabiliza 34 mortes por Covid-19.

Os casos confirmados estão distribuídos nas cidades de Maceió (535), Murici (14), Marechal Deodoro (14), Rio Largo (12), Arapiraca (11), Palmeira dos Índios (6), Satuba (6), Pilar (4), Santa Luzia do Norte (3), Maragogi (3), Porto Calvo (2), Maribondo (2), Piaçabuçu (2), União dos Palmares (2), Atalaia (1), Olho d’Água das Flores (1), Porto Real do Colégio (1), São Miguel dos Campos (1), Delmiro Gouveia (1), Boca da Mata (1), São Sebastião (1), São Miguel dos Milagres (1), Viçosa (1), Ibateguara (1), Capela (1), Barra de Santo Antônio (1), Anadia (1), Paripueira (1), Matriz do Camaragibe (1) e Limoeiro de Anadia (1). As outras 11 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas residem em Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 376 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 114 estavam ocupados até às 13h desta segunda-feira (27/04), o que corresponde a 30% do total – 44 pacientes estão em leitos de UTI, cinco em leitos intermediários e 65 em enfermaria. Desses, 98 estão internados em Maceió, nove em Arapiraca, quatro em Coruripe, dois em Palmeira dos Índios e um em São Miguel dos Campos, segundo dados da Central de Regulação de Leitos da Sesau. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, clique aqui.

Óbitos – Alagoas tem 34 óbitos confirmados, sendo 24 do sexo masculino e dez do feminino. Vinte e duas vítimas residiam em Maceió e as outras 12 em Marechal Deodoro (2), São Miguel dos Milagres (1), Viçosa (1), Anadia (1), Limoeiro de Anadia (1), Paripueira (1), Ibateguara (1), Maribondo (1), Matriz do Camaragibe (1), São Paulo (1) e Pernambuco (1), segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs). A média de idade é de 64 anos, sendo a idade mínima 24 e a máxima 89 anos.

Relação das mortes por Covid-19:

1ª – 31/03 – Homem, 64 anos – Maceió (AL)

2ª – 03/04 – Homem, 78 anos – Maceió (AL)

3ª – 08/04 – Mulher, 77 anos – São Paulo (SP)

4ª – 12/04 – Homem, 79 anos – Marechal Deodoro (AL)

5ª – 14/04 – Homem, 48 anos – Maceió (AL)

6ª – 17/04 – Homem, 46 anos – Maceió (AL)

7ª – 17/04 – Homem, 40 anos – Maceió (AL)

8ª – 18/04 – Homem, 73 anos – Recife (PE)

9ª – 18/04 – Mulher, 56 anos – São M. dos Milagres (AL)

10ª – 18/04 – Mulher, 72 anos – Maceió (AL)

11ª – 19/04 – Mulher, 58 anos – Maceió (AL)

12ª – 19/04 – Mulher, 74 anos – Maceió (AL)

13ª – 19/04 – Homem, 83 anos – Maceió (AL)

14ª – 19/04 – Homem, 85 anos – Viçosa (AL)

15ª – 19/04 – Mulher, 63 anos – Ibateguara (AL)

16ª – 20/04 – Mulher, 60 anos – Maceió (AL)

17ª – 20/04 – Homem, 67 anos – Maceió (AL)

18ª – 20/04 – Homem, 34 anos – Maceió (AL)

19ª – 21/04 – Homem, 24 anos – Maceió (AL)

20ª – 22/04 – Homem, 89 anos – Maceió (AL)

21ª – 23/04 – Homem, 80 anos – Paripueira (AL)

22ª – 23/04 – Homem, 76 anos – Anadia (AL)

23ª – 24/04 – Homem, 45 anos – Maceió (AL)

24ª – 24/04 – Feminino, 64 anos – Maceió (AL)

25ª – 24/04 – Homem, 54 anos – Limoeiro de Anadia (AL)

26ª – 24/04 – Homem, 47 anos – Maceió (AL)

27ª – 24/04 – Mulher, 68 anos – Maceió (AL)

28ª – 25/04 – Homem, 87 anos – Maribondo (AL)

29ª – 25/04 – Mulher, 60 anos – Marechal Deodoro (AL)

30ª – 26/04 – Homem, 58 anos – Maceió (AL)

31ª – 26/04 – Homem, 63 anos – Maceió (AL)

32ª – 26/04 – Mulher, 68 anos – Matriz do Camaragibe (AL)

33ª – 27/04 – Homem, 58 anos – Maceió (AL)

34ª – 27/04 – Homem, 44 anos – Maceió (AL)

*As datas acima se referem à inclusão dos óbitos confirmados no Boletim Epidemiológico do CIEVS.

BAIXE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO