Alcione e Miguel Falabella participam de live

Em tempos de quarentena, por causa do coronavírus, uma live muito especial acontece nesta sexta-feira (24). Trata-se de Lives do Jô – Trilogia do Samba, onde o ator e produtor Jô Santana terá como convidados a cantora Alcione e o ator e diretor Miguel Falabella.



Jô Santana, idealizador da trilogia do samba, Musical Cartola – O Mundo é Um Moinho (2016), Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro (2018) e Marrom – O Musical, que tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano, vai conversar com a cantora homenageada comentando em primeira mão alguns detalhes da sua nova produção, que tem texto e direção de Falabella e que trará uma homenagem tripla a querida Marrom: por seus 50 anos de carreira e também com um documentário e exposição no Itaú Cultural.



Na pauta, temas que levam a um mergulho na cultura, como teatro, história do samba, curiosidades, o que rola nos bastidores, entre outros assuntos.



Semanalmente, Jô Santana, que é diretor artístico da Fato Produções Artísticas, bate um papo virtual com personalidades que fazem parte de seus recentes trabalhos musicais.



Serviço:



Lives do Jô – Trilogia do Samba



Quando: sexta-feira (24)



Horário: 18h na página do instagram @ator_jo.santana



