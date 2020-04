Aldir Blanc segue internado | OFuxico

Internado no CTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o cantor e compositor Aldir Blanc segue em estado grave, porém estável.



O artista de 73 anos está internado desde o dia 10 de abril, com quadro de infecção urinária, que se generalizou, e com pneumonia, além da suspeita de coronavírus.



“Nosso querido Aldir, dentro das limitações da gravidade do seu quadro infeccioso está estável e sobrevive. É um dia de cada vez. É fundamental que continuemos com essa corrente maravilhosa de emissão de amor e torcendo por essa equipe de profissionais de saúde que se desdobram e são incansáveis na luta para trazer Aldir de volta ao aconchego da familia”, escreveu Isabel Blanc, filha do escritor, no Twitter.



Segunda dia 20 de abril ALDIR NA LUTA!!! Considerando o estado infeccioso grave, ele está estável, o que já é bom. UM DIA DE CADA VEZ. Confiança nos profissionais de Saúde da Unidade Pública que Aldir está e vibrações positivas dessa corrente tão importante de Energia Vital.

Transferência adiada



Por não ter plano de saúde, amigos e artistas haviam iniciado uma campanha de arrecadação para transferir Aldir para uma unidade particular de saúde. Isabel Blanc temia que o pai não tivesse boas condições de tratamento no sistema Único de Saúde. Mas acabou optando por deixar o pai na unidade pública.



“Acho importante informar que estamos vivendo um dia de cada vez. Quando tudo passar e nosso querido estiver seguro em casa, se não tivermos usado as doações iremos fazer as devoluções devidas. Muita transparência e honestidade. Gratidão sempre. Nem sei explicar o sentimento dessa rede de amor. Sou muito grata a cada um. Peço desculpas por não ter respondido a todos. Estou tentando. O amor é capaz de tudo. Agradeço também a cada funcionário do CER Leblon pelo carinho”, escreveu Isabel no Twitter.



Compositor desde os anos 1960, Aldir Blanc é autor de uma vasta obra musical e literária. É dele, em parceria com João Bosco, o clássico O Bêbado e a Equilibrista, sucesso na voz de Elis Regina.



Aldir Blanc se formou em medicina antes de se dedicar exclusivamente à música.