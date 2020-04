Alex revela quase ter fechado com outro clube brasileiro antes do Cruzeiro: ‘Luxa me convenceu’

É bem verdade que o Cruzeiro montou um verdadeiro timaço no início dos anos 2000, mas será possível cravar que o clube mineiro teria conquistado a Tríplice Coroa em 2003 se não tivesse Alex em seu elenco? O cenário hipotético por muito pouco não se confirmou à época, ao menos é o que próprio ex-jogador revela.

Em entrevista concedida ao podcast ‘Bicuda’, Alex admitiu que antes da proposta do Cruzeiro, outro gigante brasileiro tentou sua contratação: o Grêmio. O clube gaúcho fez uma proposta forte para repatriá-lo e detinha, em 2002, o status de atual campeão da Copa do Brasil. As muitas ‘conexões’ que o meia tinha com o time tricolor o fizeram pensar com carinho na oferta.

Alex brilhou na Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003

Eu sempre dividia quarto com gente relacionada ao Grêmio. No início da Seleção, dividi com Ronaldinho, que era apaixonado pelo Grêmio, falava a todo momento. No Palmeiras, no mesmo período, dividia quarto com o Arce, que é ídolo do Grêmio. Beleza, então vou pro Grêmio!

Alex de Souza

Contudo, como destaca o Globoesporte, o ‘flerte’ entre o Tricolor Gaúcho e Alex foi freado pelo poder de convencimento de Vanderlei Luxemburgo, comandante da Raposa: “Ele disse: “Meu filho, me escuta. É o seguinte, estou montando um time aqui e vou falar logo, não é para agora, o time é para 2003! E vou além, ninguém quer você aqui, só eu que quero sua contratação!”. Graças a Deus, o Vanderlei me convenceu”, concluiu.

