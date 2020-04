Alinne Moraes medita com o filho e inspira a web na quarentena

Assim como milhões de brasileiros, Alinne Moraes está em fase de isolamento social para prevenir-se do contágio da Covid-19, que assola o mundo inteiro.



Nesta quarta-feira (29), a atriz que é casada com o cineasta Mauro Lima, publicou uma bela imagem em preto e branco, meditando ao lado do filho, Pedro. A foto inspirou muita gente a parar, respirar e fazer o mesmo exercício, equilibrando os pensamentos.



Em seguida, os internautas comentaram no perfil oficial do Instagram da famosa.



“Que amor de foto e de família”, “Linda e lindo”, “Muita fofura”, “Namastê”, “Amo”, “Seus lindos”, elogiaram.



A artista que estava escalada para viver a personagem Bárbara na novela Um Lugar ao Sol, que sucederia Amor de Mãe, teve o trabalho temporariamente adiado por conta da pandemia.







Panelaço



Recentemente, algumas regiões do país participaram de um panelaço em protesto ao governo do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma das famosas que fez parte do movimento foi Alinne Moraes, que não gostou nada das criticas recebidas e desabafou nos stories de seu Instagram.



“Preguiça dessa galera que diz no meu Insta: ‘Vai lavar roupa, fácil dize aí do seu condomínio, nunca andou de ônibus’. Hoje eu sou privilegiada sim. Olha só, tenho essa cara bonitinha, mas sou filha de mãe solteira, era pobre, fazia borracha com miolo de pão para quem não sabe, funciona bem para apagar o lápis, já comi muita farinha em cima do macarrão porque não tinha queijo”, ressaltou ela, que seguiu com seu discurso:



“Saí de casa aos 12 anos para trabalhar e dar uma vida melhor pra minha mãe e minha avó, que me criaram com muito esforço. Troquei muita ficha de ônibus por bala enquanto andava sozinha, aos oito anos, até a escola. Hoje sou privilegiada sim, mas continuo com o pensamento de pobre”, pontuou.



Em meio ao coronavírus, Alinne Moraes passeia com família



Em meio a quarentena, Alinne Moraes posa de biquíni: ‘Esperando’