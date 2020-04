Alma Thomas vence a segunda edição do The Four Brasil

A segunda temporada do The Four chegou ao fim na noite de quarta-feira (29), sendo a candidata Alma Thomas a grande vencedora eleita pelo público desta edição.



Alma recebeu 50,58% dos votos durante a decisão do programa apresentado por Xuxa Meneghel, levando assim para casa o prêmio de R$ 300 mil.



Vale lembrar que Alma foi a única dos quatro finalistas a se manter desde a estreia do reality musical no dia 08 de março, competindo pelo título com Lucas Degasperi, Sabrina Meirels e Ana Clemesha.



“Estou chorando até agora.É muita emoção, não estava preparada. Passei a noite conversando com vários The Four, pois viramos muito amigos”, declarou Alma Thomas.







Após trajetória sem derrotas, durante a qual conquistou a aprovação dos jurados Aline Wirley, João Marcello Bôscoli e Paulo Miklos, a campeã chegou forte à última rodada.



Em duelo com o desafiante Rodrigo Oliveira, interpretou Empire State of Mind (Part II) Broken Down, de Alicia Keys, e garantiu a preferência da plateia.



“Quando anunciaram o meu nome, todos os desafiantes e colegas de cadeiras, impecáveis em suas performances, vieram à minha cabeça. Fui tomada por emoção, pensei sobre o quanto todos fomos impactados pela experiência. Essa vitória, tão para cima, só vai me aproximar de mais pessoas bacanas que estão à procura de arte que comove e faz parte da alma”, completou a cantora.



Surpresa desta reta final, Lucas Degasperi tomou a cadeira de Grazi Medori e conquistou o segundo lugar com 26,69% dos votos, além de mostrar ter presença de palco e voz ao interpretar Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen, e Rocket Man, sucesso de Elton John.







Em terceiro lugar ficou outra novata na atração: Sabrina Meirels, que surpreendeu ao tirar do jogo Thais Kiwi, cantora que vinha sendo destaque desde o terceiro episódio da atração. Após cantar Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, e Jorge Maravilha, de Chico Buarque, a participante obteve índice de 14,20% na preferência do público.



Ana Clemesha, que no episódio seis havia tomado a vaga do talentoso Jezrrel, até então imbatível, terminou o programa na quarta posição. Após vencer batalha com I Want to Know What Love Is, da banda Foreigner, computou 8,53% dos votos de telespectadores.



Parte da transmissão do oitavo e último episódio do reality foi ao vivo, com interação via internet entre Xuxa, participantes e júri, cada um em sua residência. Foram exibidos, também, vídeos editados com os finalistas cantando em casa.



