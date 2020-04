Amigo de Whindersson posta vídeo e avisa: ‘Ele está bem’

O anúncio da separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza pegou todo mundo de surpresa na última quarta-feira (29), porém parece que os dois estão bem e a decisão foi feita em comum acordo.



Whindersson Nunes e Luisa Sonza anunciam a separação



O humorista, inclusive, apareceu tranquilo nos stories de Instagram de seu amigo, Robson Sousa, que avisou que ele estava bem.



“Gente, o moleque está bem. Fique bem. Está tudo bem por aqui”, garantiu o rapaz, que gravou Whindersson sorridente e tocando atabaque.



Em outro registro, ele também apareceu abraçando um cachorro.



















Luisa Sonza se manifesta sobre separação



Em conversa com a coluna de Leo Dias, no site UOL, Luisa Sonza contou que a conversa em que os dois decidiram terminar o casamento aconteceu há cerca de uma semana e, ao contrário do que muitos fãs podem pensar, não foi em formato de briga ou discussão.



Mãe de Luisa Sonza sobre a separação: ‘A admiração segue’



“Eu tinha acabado de voltar do veterinário, não houve nada demais. Acredite, foi um papo totalmente cordial e em comum acordo, ninguém terminou com ninguém. (…) Não teve nenhum motivo real, não aconteceu nada mesmo”, chegou a afirmar ela.



“Já conversávamos sobre isso há muito tempo, mas eu juro que jamais menti para você, quando você me procurava para checar boataria de separação. Para você ter uma ideia, até na conversa da separação nos chamávamos de amor”, também disse ela.



Fãs lamentam separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza



Durante a entrevista, a cantora ainda falou que o período de quarentena e isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, pode ter acelerado tal decisão do agora ex-casal.



“Desde que nos separamos, a gente se falou todos os dias, acredite. O amor ainda existe, a minha admiração por ele ainda é enorme, mas o amor mudou”, explicou.