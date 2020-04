Amigos arrecadam milhares de doações no Villa Mix em Casa

Esta semana já começou muito agitada, na internet, principalmente por conta da live pra lá de especial Villa Mix em Casa, que foi realizada por meio do YouTube.



A primeira edição do show contou com uma noite histórica dos Amigos, reunindo Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano, em uma apresentação que fez a alegria dos internautas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Efeitos do coronavírus no mundo dos famosos



Com as doações dos próprios fãs e dos patrocinadores, foram arrecadados, durante a live, mais de R$ 1,1 milhão para o Hospital de Amor de Barretos, mais de R$ 570 mil para a instituição Amigos do Bem, 69 toneladas de alimentos, 206 mil máscaras de EPI hospitalar, 2400 cestas básicas, cinco mil frascos de álcool gel e cinco mil sabonetes.



Hits clássicos e que fazem parte da história da música sertaneja, como Pensa em Mim, Não Aprendi a Dizer Adeus e, claro, Evidências, fizeram parte do repertório de tal show mais do que especial e marcante realizado pelos Amigos.



Surpresa



A rapper norte-americana Cardi B surpreendeu os fãs brasileiros ao cantar músicas de Zezé Di Camargo e Luciano. Os vídeos foram compartilhados pela cantora no Instagram. Neles, ela aparece cantando trechos das canções Tudo de Novo e Coração Está em Pedaços, canções que foram gravadas pela dupla mais romântica do Brasil na década de 1990.

No primeiro dos vídeos, Cardi B até marcou sua irmã, a também rapper Hennessy Carolina. “Você se lembra dessa música?”, perguntou Cardi.



Zezé Di Camargo ficou surpreso com o vídeo postado pela rapper e reforçou que esta é mais uma prova de que a música não tem fronteiras.



“Impossível, no mundo de hoje, alguém não saber da existência de Cardi B, ela é uma personalidade da música no mundo inteiro. Agora, não daria pra imaginar nunca ela cantando música sertaneja e isso é mais uma vez a prova de que música não tem fronteiras. Na verdade, ela não cantou nossas músicas, ela cantou junto, então dá pra ouvir, principalmente a música em espanhol. Esse disco foi gravado alguns anos atrás, é um disco em espanhol, no qual eu coloquei duas músicas em português, Tudo de novo que é a que ela canta e Coração está em Pedaços, em espanhol. Um disco que nós fizemos para América Latina e tocou muito em Porto Rico e República Dominicana. Fiquei tão emocionado em saber que ela cresceu ouvindo os pais escutando e tocando essa música em casa”, disse Zezé.



