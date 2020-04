Amor de Mãe pode ser estendida após a quarentena

Regina Casé acabou revelando, de certa forma, o que pode acontecer com Amor de Mãe, novela da Globo que teve as gravações interrompidas, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Durante participação em live de ninguém mais, ninguém menos que Fábio Porchat, a famosa apresentadora e atriz afirmou que o folhetim pode ser estendido, depois que o período de isolamento social acabar.



Amor de Mãe foi exibida até o dia 21 de março, sendo substituída por Fina Estampa, trama que está sendo reprisada pela Rede Globo.



Além de Regina, Adriana Esteves, Taís Araújo e Murilo Benício, entre vários outros atores, fazem parte do elenco de Amor de Mãe.



No folhetim, a apresentadora e atriz interpreta Lurdes, personagem que se mudou para o Rio de Janeiro, principalmente para procurar o filho perdido, Domenico.



Falando da paralisação











Com o crescente número de casos do coronavírus, a Rede Globo fez diversas mudanças em sua programação.



Visando a segurança dos profissionais, a Globo paralisou a gravação de diversas novelas. A estreia de Nos Tempos do Imperador, que seria exibida na faixa das 18h, por exemplo, foi adiada.



Malhação: Toda Forma de Amar teve seu final antecipado para o mês de abril, sendo substituída pela reprise de Malhação: Viva a Diferença.



Salve-se Quem Puder foi pausada no dia 28 de março e susbstituída por Totalmente Demais.



Regina Casé comentou, recentemente, sobre tal decisão da empresa.



“É impossível contar histórias como essas sem muito beijo, abraço. A empresa visou não apenas cuidar da nossa saúde, nós atores, e milhares de funcionários que colocam essa história no ar”, disse ela, em vídeo.



Em seguida, a atriz fez um apelo para o público.



“Essa é uma decisão de responsabilidade social. Nós temos que dar o exemplo: Não saia de casa. Se você, como eu, trabalha em um lugar que te dispensou, fique em casa”, concluiu.



