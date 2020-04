Ana Furtado medita e marido lota a casa de bombons. Entenda!

O domingo (26) e Ana Furtado foi da calmaria à excitação. A apresentadora curtiu o dia ensolarado e, mesmo sem sair de casa, aproveitou na varanda de sua confortável casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Em seu perfil do Instagram, Ana postou uma foto na qual aparece meditando na área externa e é possível ver a escultura de um buda, com a natureza ao fundo. Sem legenda, Ana usou apenas emojis de flores.



No mês passado, Ana postou em suas redes sociais um vídeo no qual médicos do hospital Alcorcón, em Madrid, na Espanha, apareciam meditando e entoando mantras como forma de manter as energias e a sanidade.



150 bombons



Mais tarde, a apresentadora voltou às redes sociais para contar que foi surpreendida com um presente inusitado.



“Gente, eu não estou acreditando. Olha o que eu acabei de encontrar em casa. Arte do meu marido”, diz ela, exibindo três pacotes grandes de bombom.



“Mas é muito bombom! 150 bombons, o que eu faço? O que você faria no meu lugar? Acho que vou comer uns cinco, agora”, disse ela, no vídeo.



Ana ainda usou uma legenda divertida:



“Ah, esse Bomboninho…”.



Nos comentários, sugestões não faltaram.



“Doa!”, opinou Hugo Gloss.



“Eu estou morrendo de vontade, agora. Pra que eu vi?”, brincou Fabiana Karla.







