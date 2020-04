Ana Hickmann lança projeto para gerar oportunidades de renda

Nesse momento, inúmeras pessoas buscam alternativas de renda. Pensando na atual crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a apresentadora e empresária Ana Hickmann junto com os seus colaboradores, tiveram a iniciativa de criar um site de consultoria e revenda dos produtos Ana Hickmann Shoes e Bags.



Lançado na sexta (1), Dia do Trabalhador, o projeto DNA na Moda tem como principal objetivo gerar renda para muitas famílias. Agora é possível ser uma consultora, ou revendedora da marca.



“Eu não posso empregar de carteira assinada todas as pessoas desempregadas, mas dessa forma eu encontrei uma maneira para que todas as pessoas possam trabalhar honestamente, e ganhar o seu próprio dinheiro. A roda econômica no Brasil está parada. É preciso encontrar mecanismos para fazê-la voltar a girar, e assim trazer subsídios para as pessoas se manterem de forma digna. Nos momentos difíceis devemos buscar novas ideias para termos um futuro melhor”, disse Ana.







O cadastro é feito pelo site www.anahickmannshoesebags.com.br. No portal também é disponibilizado aulas de venda e marketing, dando todo o suporte necessário para que o colaborador possa um dia se tornar um empreendedor de sucesso.



O foco principal são as mulheres. Instigar o empreendedorismo feminino é fundamental para que elas possam aumentar seus rendimentos, gerar empregos, e, sobretudo, serem independentes.



“Ser empreendedora é uma escolha diária. Dar o seu melhor neste momento vai colocá-la no melhor lugar possível no momento seguinte. Seja resiliente, evolua diante as adversidades”, finalizou ela.



