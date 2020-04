Ana Maria Braga é ícone na televisão e também na internet

Ana Maria Braga virou um ícone da televisão brasileira. Ao lado do fiel escudeiro Louro José, a bióloga de formação se viu feita para as câmeras em uma jogada do destino que a colocou em contato com a televisão e assim ela passou a fazer parte das manhãs de muitos brasileiros.







Ensinando diversas receitas diariamente, além de receber celebridades e eliminados do Big Brother Brasil para tomar um café da manhã com ela no Mais Você, da Rede Globo, Ana Maria se tornou uma personalidade das redes sociais com seu bordão “Acorda, menina!” já conhecido entre os internautas e não são apenas os momentos gente como a gente na atração que a tornaram uma queridinha dos ferrenhos usuários das redes sociais.



Recentemente, Namaria, como ficou conhecida na web, compartilhou um vídeo usando um filtro do Instagram reproduzindo o jogo “Eu nunca” pelo qual chegou a revelar que já nadou nua e divertiu os fãs. Ao chegar no Twitter, a galera até ficou feliz em vê-la bem desde que precisou passar por tratamento contra um câncer este ano.







E para a alegria dos fãs, nessa sexta-feira (24), a artista revelou estar curada do câncer no pulmão, o que gerou muita felicidade a ela, claro, e ainda mais ao público que torcia por sua melhora.



No Twitter, muita gente comemorou, até mesmo usando um gif dela sendo autêntica no programa para expressar tamanha alegria.



a ana maria braga ta livre do câncer,muito feliz pela lenda pic.twitter.com/wA7NsdMxUS

— eduardA cadelinha da christiane torloni (@iamlittecat) April 24, 2020



Mas se existe um marco na trajetória de Ana Maria no universo digital, é a fanfic (histórias fictícias criadas por fãs) envolvendo a veterana do entretenimento e o cantor canadense Shawn Mendes, em 2017.



A história um tanto quanto curiosa foi descoberta na plataforma Wattpad e tinha como autoria uma pessoa chamada Gabriel Tironi. Essa ideia gerou confusão, porém, sobretudo, criou um movimento que se divertiu muito com as escritas originais. Praticamente dos mesmo criadores da fanfic entre Selena Gomez e Fausto Silva!



MEU DEUS ESSA FANFIC DA ANA MARIA BRAGA pic.twitter.com/9WewbkM2qC

— Chora Minha Nega (@guip) June 4, 2017



dos mesmos criadores da fanfic do faustão e da selena gomez, vem aí a fanfic da ana maria braga e shawn mendes pic.twitter.com/idxalMzupf

— matheus (@whomath) June 4, 2017



Houve até torcida para que eles se encontrassem de verdade no mesmo ano da narrativa pois foi a vinda do jovem ao Brasil como atração do Rock in Rio. Infelizmente não rolou, só que ainda existe tempo, não é mesmo?!



Brincadeiras à parte, as frases de motivação da loira, as canções usadas na abertura do Mais Você… Nada disso escapa da atenção dos internautas. Hit de Rihanna, What’s My Name tocou enquanto ela ia aparecendo na televisão e a frase icônica surgiu e caiu no gosto do pessoal.



“Tem dia que a gente amanhece assim, como a Rihanna cantando, né?! Qual é o meu nome?”. Um verdadeiro símbolo aos dias de ressaca!



E, graças a @ANAMARIABRAGA, tornou-se o hino da ressaca… Têm dias que acordamos igualzinho a Rihanna, né? Qual meu nome? pic.twitter.com/AX1r9VPQ6i

— Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) October 26, 2019



Uma gafe de Aninha que seguiu contra o curso do rio foi chamar Ariana Grande de Adriana Grande. Nada de cancelamento na internet, somente amor e muitas risadas, principalmente pelo fato de ser a segunda vez do errinho (o primeiro foi em 2017) e a correção do querido companheiro de palco: Louro José.



Extremamente lendária: “Adriana Grande” figura entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, após Ana Maria Braga abrir seu programa no dia de natal com o hit natalino “Santa Tell Me”, de Ariana Grande e acabar confundindo o nome da artista! pic.twitter.com/pLd4uFNooz

— Info Ariana Mídia – @infoari (@infoarimidia5) December 25, 2019



No currículo, Ana Maria Braga também carrega o troféu de influenciadora digital. Em seu perfil no Instagram, ela gosta de publicar frases motivacionais, fotos com o marido francês Johnny Lucet, cliques do dia a dia e com a família, sem contar os diversos looks usados por ela nos mais diversos eventos.







Fazendo o autoisolamento, por exemplo, Ana Maria mostrou que nem tudo é glamour e rola aquela produção arquitetada somente da cintura para cima.



“Da cintura pra baixo é pijama”, brincou, na legenda de uma fotografia.







O que não pode faltar ainda foi o sonhado encontro dela com a Palmirinha, outra lenda do mundo gastronômico dos holofotes.



Em abril de 2019, a querida vovó marcou presença no Mais Você, acumulando lágrimas nos olhos de muita gente.



Assistindo a Palmirinha no Mais Você pic.twitter.com/zm8nCTBZMf

— luiz g (@luizougui) April 19, 2019



Essa vitória é nossa, BRASEEEL! Palmirinha e @AnaMariaBraga juntas no Mais Você logo de manhã, é para o dia seguir uma lindeza só. pic.twitter.com/AwxCZ96wiE

— Flávia Alessandra (@FlaviaAleReal) April 19, 2019