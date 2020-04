Ana Maria Braga se abraça e celebra: ‘Curada!’

Ana Maria Braga anunciou, na sexta-feira (24), que estava curada do câncer de pulmão. A apresentadora contou a boa notícia ao participar do Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo.

Mais tarde, Ana usou as redes sociais para compartilhar bela foto em que aparece se dando um abraço.

Na legenda, Ana celebrou: “Curada.”



E na manhã deste sábado (25), ela deixou uma mensagem de bom dia aos seguidores do Instagram.



“Bom dia!! Mensagem do dia! Bom fim de semana para todo mundo”, escreveu na legenda do vídeo.

Em janeiro deste ano, Ana Maria Braga revelou que estava com o câncer. Em fevereiro, ela deixou o programa Mais Você, da TV Globo, para se dedicar ao tratamento.



