Ana Maria Braga sobre o câncer: ‘Estou me sentindo curada’

Se tem uma coisa que deixou os espectadores da Globo felizes nesta segunda-feira (20) foi o retorno do Encontro, com Fátima Bernardes. Porém, foi alegria em dose dupla, já que Ana Maria Braga, do Mais Você, também participou de um bate-papo com a apresentadora.



Ana Furtado felicita Ana Maria Braga: ‘Amo sua força’



Para começar, Ana falou desses tempos de quarentena, em que não consegue ver a família, principalmente os netos.



“Eu não consigo vê-los a não ser por essa telinha. Você não faz ideia do que é a vontade de beijar e abraçar. Eu vejo as crianças, elas cresceram. Quando isso passar, eu vou fazer um bolo, uma festa”, contou.



Ana Maria Braga aparece sorridente em cama de hospital



Além do coronavírus, Ana Maria Braga está em meio a um tratamento de câncer no pulmão e contou que, apesar dos efeitos colaterais normais do tratamento, está se sentindo “curada” da doença.



“Eu não tive queda de cabelo, já fiz a quarta quimio e a quarta imunoterapia. Tenho um retorno essa semana para saber que já foi tudo embora. Estou me sentindo muito bem. Tem um mal-estar normal, porque tem muita química no organismo. Tem todos aqueles sintomas, enjoo, mal-estar, cansaço. Mas estou me sentindo curada. O mais importante de tudo isso é brigar e lutar, nessa guerra, a favor da gente. Quero muito agradecer a todas as pessoas que querem saber como estou, como está sendo. Quero agradecer muito o carinho que tenho recebido”.



Ana Maria Braga aparece de olho roxo: ‘Para chamar atenção mesmo’



A apresentadora do Mais Você também que está reclusa, tomando muito cuidado para evitar o contágio do coronavírus, já que é grupo de risco duplamente.



“Eu estou com um risco duplo. Preciso tomar cuidados redobrados. Essa recomendação de ficar em casa é fundamental, porque não é só uma ‘gripezinha’. Ninguém tem vindo aqui durante todo esse tempo todo. Eu não estou vendo nem o Louro José, imagina a saudade (risos)”, finalizou.



Ana Maria Braga e Fátima Bernardes fazem live juntas