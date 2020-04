Ana Maria Braga vence o câncer e famosos e fãs comemoram

Durante participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, nesta sexta-feira (24), Ana Maria Braga anunciou que está curada, após o tratamento contra um câncer de pulmão.



“Sumiu tudo!”, chegou a declarar a famosa apresentadora, vibrando e pra lá de feliz, durante o bate-papo, por meio de uma chamada de vídeo, com Fátima.



Como já era de se esperar, tal notícia logo foi muito celebrada, por fãs e também vários outros famosos, por meio das redes sociais.



“Que notícia excelente!”, comemorou Cauê Fabiano, um dos repórteres do Mais Você, programa comandado por Ana Maria.



“Parece que o coração está pulando de tão feliz”, chegou a escrever uma internauta, sobre a grande novidade da famosa apresentadora, no Twitter.



A própria Rede Globo, aliás, usou as redes sociais para comentar sobre tal notícia dada por Ana Maria, durante a participação no Encontro.



“A gente está só sorrisos com a recuperação da Ana Maria”, foi o tweet postado, pela emissora, no Twitter, sobre o assunto.







Que notícia EXCELENTE Que bom, @ANAMARIABRAGA! https://t.co/ol7vQO0oZX

— Cauê Fabiano (@Cauefabiano) April 24, 2020







Começar o dia com uma notícia boa dessas: a gente tá só sorrisos com a recuperação da @ANAMARIABRAGA #Encontro pic.twitter.com/D6NQP9uFi5

— Globo (@RedeGlobo) April 24, 2020









A @ANAMARIABRAGA curada nossa gente como eu fiquei feliz agora

— Valesca Popozuda #Furduncinho (@ValescaOficial) April 24, 2020







Mais detalhes











Sexta-feira (24) de total felicidade para Ana Maria Braga! Durante sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, a apresentadora deu a notícia, em primeira mão, que se recuperou do câncer de pulmão que vinha tratando há alguns meses.



Depois de passar pela quarta sessão de quimioterapia e fazer um exame, o PET Scan, que permite mapear detalhadamente substâncias químicas radioativas que possam estar no organismo, Ana comemora a nova fase da vida, surpreendendo os próprios médicos que a acompanham.



“Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET Scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo!”, revelou com um sorriso largo no rosto, recebendo a energia de alegria vindas de Fátima Bernardes e do companheiro inseparável de Ana, o Louro José.



“Ontem, eu saí daqui e falei: ‘Tenho certeza’. Sabe quando a certeza é uma coisa da alma?”, contou Ana.



Ana Maria Braga vence o câncer e comemora: ‘Sumiu tudo!’



Ana Maria Braga faz revelações ao testar filtro na web



Internautas comemoram encontro de Ana Maria e Fátima Bernardes