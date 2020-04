Ana Paula Siebert mostra closet da filha e chama atenção na web

Já na reta final da primeira gravidez, Ana Paula Siebert surpreendeu muitos fãs, ao mostrar, por meio da própria página oficial que possui, no Instagram, pelo menos um pouco do closet da filha, que deve chamar Vicky.



Entre outras coisas, o espaço chamou a atenção dos internautas, pelo tamanho e a organização, contando com diversas prateleiras e gavetas.



Mesmo ainda dentro da barriga da mamãe coruja e babona, Vicky já conta com inúmeras estilosas roupinhas, conforme foi mostrado, na frente das câmeras.



Deixando o barrigão à mostra, Ana Paula ainda foi registrada, na mesma ocasião, organizando pelo menos algumas das gavetas com as roupinhas da herdeira, que já estão sendo separadas, no closet, por tamanhos e idades.



Vicky é fruto do casamento de Ana Paula com Roberto Justus. Os dois, aliás, têm compartilhado vários dos momentos mais especiais da gestação da loira com os fãs, por meio da internet.



Justus também é pai de Fabiana e Ricardo (frutos do casamento já terminado com Sasha Cryzman), Luiza (da relação já terminada com Gisela Prochaska) e Rafaella Justus, do casamento já terminado com Ticiane Pinheiro.







Exercícios











Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 1,4 milhões de seguidores.



Na última quinta-feira (2), a empresária publicou em seu Instagram Stories uma série de vídeos em que aparece fazendo exercícios.



Grávida de oito meses, Ana contou que a filha está sentada dentro do útero e que os exercícios são para ajudar a bebê virar e ficar na posição mais indicada para o parto.



“Fazendo exercícios na bola, porque foi o que meu fisioterapeuta me ensinou e que minha doula mandou. E sou obediente. Tudo pra Vickynha virar. Ela não virou ainda”, contou ela.



Além disso, a loira garantiu que contará aos fãs assim que a neném virar.



“Eu tenho fé. Ela está aqui, a cabecinha dela está bem aqui, consigo sentir a cabecinha dela, está sentadinha”, disse ela.



Grávida, Ana Paula Siebert faz exercícios para a filha virar



Ana Paula Siebert comenta sobre reta final da gravidez: ‘Ansiedade’



Grávida, Ana Paula Siebert posa para ensaio lindo com Roberto Justus



Mulher de Justus cancela chá de bebê por conta do coronavírus