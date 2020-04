Anahí ajuda seguidores fazendo anúncios de seus negócios

Para apoiar aos trabalhadores que não podem sair de casa devido à quarentena e distância social no México, a ex-RBD Anahí resolveu ajudar dando uma mãozinha nas publicidades de quem precisa.

A cantora pediu que quem precisasse anunciar seus serviços ela colocará suas redes sociais à disposição.

Por meio de uma mensagem no Twitter, Anahí comentou:

“Falando sobre coisas que importam, hoje todos precisamos de todos. Se quiserem anunciar seu negócio ou eu puder te ajudar publicando algo aqui, conte com isso. Me escreva”, acrescentou a cantora.

Sua mensagem foi publicada horas depois que ela se tornou trending topic no México por causa de uma receita antiga que ela compartilhou de um prato mexicano chamado ‘enfrijoladas’, a base de feijão e queijo. A forma como ela preparou a comida acabou viralizando, com muitas críticas e memes.

Sobre o clipe da receita ela comentou: “Alguém tirou um tempo para ir a minha página http://ANbyanahi.com, se inscrever, entrar nos vídeos, revisar todos os vídeos lá e que já tem quase um ano. Até encontrar algo para usar como meme. De verdade, obrigada”, disse rindo.











Filho se emociona com Anahí



A cantora Anahí compartilhou um momento lindo do filho Manuelito nos Stories do Instagram. O bebê de três anos se emocionou ao ouvi-la cantar um dos clássicos temas do RBD, Sálvame.

A artista cantou a capela um fragmento da música e quis mostrar a reação do filho, que chorou.

Ela pergunta ao filho: “Porque você chorou, Manu?”, e ele responde ainda soluçando: “É porque a mamãe cantou”.

Anahí riu emocionada e os fãs também se emocionaram com a reação do bebê.

Desde o nascimento de Manuel, e agora com a chegada do segundo filho Emiliano, a cantora tem se dedicado exclusivamente ao seu papel de mãe.