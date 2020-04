Andressa Suíta lança bazar beneficente

Fashionistas, tremei! Andressa Suita anunciou no domingo (19) o lançamento de um bazar com renda 100% beneficente. A mulher de Gusttavo Lima, que sempre lacra nos looks, adiantou algumas peças que estarão presentes na loja virtual.



“É tudo do meu acervo pessoal, são blusas, calças, vestidos, bolsas e sapatos, vários looks incríveis. Tenho certeza que vocês irão amar! Conto com vocês!”, disse a mãe de Gabriel e Samuel.



A influencer destacou a necessidade de união, neste momento.



“Não só o Brasil, mas como o mundo está precisando da nossa ajuda.”



Sempre grifada



No vídeo postado pela loura, ela aparece com uma jaqueta Dolce & Gabbana e explica o motivo pelo qual decidiu montar o bazar.



“Gente, com muito carinho dedicamos nossos últimos dias para a realização desse sonho, e nessa eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Acho que estamos vivendo um momento em que, não só o Brasil, mas como o mundo está precisando mais do que nunca da nossa ajuda. E eu, junto com vocês também quero somar forças e contribuir de alguma forma. Pensando nisso, criamos um Bazar totalmente on-line, o #BazarDaSuita. E 100% do valor arrecadado será revertido em doações para instituições beneficentes”, legendou.



Repaginada após a maternidade



O closet de Andressa Suíta, alvo de desejo de muita gente, foi totalmente transformado depois que a loira se tornou mamãe. Decotes extravagantes deixaram de ocupar espaço, dando lugar a peças elegantes e sofisticadas.



Modelo, Andressa sempre protagonizou campanhas para marcas de moda, o que fez com que ela sempre estivesse ligada no que está em alta. Com o crescimento das redes sociais, a loura ficou ainda mais atenta às novidades do mundo da moda.



