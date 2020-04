Ângela Bismarchi sobre quarentena: ‘Faço unhas e leio a Bíblia’

Ângela Bismarchi está seguindo a quarentena da pandemia do novo coronavírus em Niterói, no Rio de Janeiro, e comentou um pouco sobre sua rotina.



Por conta do isolamento social, a modelo e apresentadora do canal Fé e Beleza contou que tem feitos diversas atividades para passar o tempo.



Ângela Bismarchi mostra rotina de treinos na quarentena



“Eu faço minhas unhas, cabelo, treino em casa e também consigo fazer alguns tratamentos com aparelho estética de ultrassom e estimulação russa. Cuido do jardim, da casa e minha comida eu peço delivery porque continua fazendo minha dieta de restrição alimentar”, disse Ângela.



“Tenho aproveitado esse tempo de isolamento social para ler e estudar a Bíblia Sagrada. É tempo de sermos mais conectados com Deus e de lembrar que temos que amar ao próximo!”, concluiu ela.



Ângela Bismarchi sobre quarentena: ‘Hora de crescer espiritualmente’



Ângela Bismarchi define a celebração de Páscoa







Desde que se converteu ao cristianismo a vida de Ângela Bismarchi ganhou um novo significado. A modelo renovou sua fé encontrando paz espiritual, algo quase impossível no passado.



Aproveitando a data especial desta sexta-feira (10), a apresentadora aproveitou para comentar sobre a celebração de páscoa, principalmente na atual fase de quarentena que o mundo vive devido a pandemia causada pela Covid-19.



Ângela Bismarchi adia viagem por causa do Coronavírus: ‘Precaução’



“A Páscoa é uma festa judaica que representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a ressurreição. Jesus veio para substituir a Páscoa pela Ceia do Senhor. Esse ano ela terá um sentido muito mais profundo nos lares, já que estamos todos em isolamento social, a maioria longe de quem ama, mas é uma ótima oportunidade para reflexão e encontro com Deus. Em relação aos chocolates minha opção é pela linha diet e não deixo de comer bacalhoada e peixe na semana Santa”, disse ela.



Famosas mandam recado sobre o Dia da Mulher



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



Lollapalooza é adiado por conta do coronavírus



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



Coronavírus atrapalha grandes estreias do cinema



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



