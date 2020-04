Anitta deixa no ar sobre fazer live no BBB20: ‘Me aguardem’

Já teve muita gente que apareceu durante as festas do BBB20 para divertir a galera com muita música, mas uma ausência foi sentida, principalmente por Babu e Thelma: Anitta.



Eles questionaram o motivo dela ainda não ter feito nenhuma participação e revelam que a cantora está bombando fora da casa. Thelma ainda disse que a achava muito determinada.



Porém, Anitta respondeu o tuíte e deixou uma pulga atrás da orelha nos fãs. “Estou aqui votando em vocês, queridos. Me aguardem”.







To aqui votando em vocês queridosssss… me aguardem https://t.co/H9mZCHqkmU

— Anitta (@Anitta) April 22, 2020



Vale lembrar que Anitta fez campanha para que Mari e Babu ficassem na casa no último paredão, mas a influencer acabou sendo eliminada e a live com hits antigos não rolou.



Mas e esse “me aguardem”, será que Anitta está preparando uma surpresa?



