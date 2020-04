Anitta e Gui Araújo trocam mensagens na web após revelação

Na última semana, Anitta chamou ainda mais atenção, após ter revelado, durante live com Maurício Meirelles, que ficaria com ninguém menos que Gui Araújo.



Pouco tempo depois de tal afirmação, a cantora e o ex-participante do De Férias Com o Ex, programa da MTV, inclusive, trocaram alguns comentários, por meio das redes sociais.



Ao conferir os Stories de Gui, a mundialmente conhecida artista chegou a comentar sobre um modelo de roupa de cama que ele havia mostrado, na frente das câmeras.



“Oi. Onde compra aquela roupa de cama do Bob Esponja que você postou no Stories?”, questionou ela.



“Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?”, respondeu o próprio ex-De Férias Com o Ex.



Devido principalmente à repercussão de tal assunto, Gui, contudo, optou por deletar a resposta que tinha dado para Anitta, porém muitos fã-clubes conseguiram fazer prints da troca de mensagens entre os dois.



Fim de namoro











Anitta não está mais namorando o empresário Gabriel David. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL. O OFuxico entrou em contato com a assessoria da cantora, mas eles não comentarão sobre o assunto.



A cantora está fazendo lives se exercitando, conversando muito com os fãs, postando fotos, e até entrou na onda do BBB20 querendo a eliminação de Manu Gavassi e prometendo uma live com hits antigos, mas uma coisa que podemos perceber é que faz um tempinho que ela não é vista e nem cita o namorado nos vídeos.



Um fato curioso é que, ao anunciar que fará uma live de músicas religiosas, ela falou que tudo foi organizado por Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e grande amigo de Gabriel David, mas em nenhum momento ela cita o, até então, namorado.



Então, ao que tudo indica, Anitta está na pista novamente!



