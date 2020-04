Anitta exibe corpão em maiô fio-dental após treinar na piscina

Anitta está neste momento realmente disposta a realizar mais lives para seus seguidores, realizando uma transmissão em seu Instagram nesta quarta-feira (22) na qual estava treinando.



Porém, este treino fugiu bastante do mais habitual, afinal, Anitta estava treinando na piscina, e exibiu todo o seu corpão vestida com um maiô fio-dental.



Por meio do feed do Instagram, a cantora compartilhou algumas fotos com o look, recebendo diversos elogios nos comentários.



“Jogando a potranca pro alto né migles?”, “Olha esse maiô!”, “Perfeita!”, foram algumas das declarações dos seguidores.







A família de Anitta vai aumentar! Por meio do perfil oficial que possui, no Instagram, Renan Machado, irmão da famosa artista, anunciou aos fãs que a esposa, Jeni Monteiro, está grávida.



Na imagem que compartilhou, por meio da rede social, ele, aliás, aparece já beijando a barriguinha da amada.



“Não sei nem por onde começar… Depois de tudo que passamos, receber novamente essa benção de Deus e de minha mãe Oxum é algo indescritível! Nada que se fale poderia mensurar o que é esse sentimento! Só peço a Deus e aos Orixás que tragam nosso bebê com saúde e que faça dele um ser iluminado e amado por todos”, chegou a escrever Renan, na ocasião.



Jeni já é mãe de Bento, fruto de um relacionamento anterior. Ela chegou a engravidar de Renan, ainda em 2018, porém sofreu um aborto espontâneo.



Por meio dos comentários da própria postagem, Anitta, inclusive, já deixou completamente claro que vai ser uma titia super coruja e babona.



“Posso pintar a parede do quarto? Posso escolher um nome do meio? Posso fazer os looks? Posso fazer a decoração do quarto? Cadê o vídeo da revelação?”, chegou a escrever a poderosa artista.



Parabéns!







