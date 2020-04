Anitta já ficou com segurança e desconversa sobre Ludmilla

Sempre causando, Anitta fez revelações surpreendentes na noite de quinta-feira (23) ao participar de uma live com o humorista Mauricio Meirelles. Entra as curiosidades, a cantora contou que já ficou com dois seguranças.



“Um era do meu staff e outro era do time de proteção de um amigo. Era um boy que eu passei a noite inteira olhando e aí depois eu peguei. Mas virou meu amigo também. Aí botei minha amiga pra ficar com ele. Não tenho problema nenhum em ficar com segurança”, contou.



Anitta deixa no ar sobre fazer live no BBB20: ‘Me aguardem’



Ela assegurou que tem bom relacionamento com os seus ex.



“Me dou bem com vários ex-namorados. O que eu me dou melhor é o Daniel (Trovejani), inclusive, ele é meu sócio porque é um cara supercompetente e inteligente. O André Marques é outro que eu também sou superamiga. São tantos ex-namorados que posso esquecer o nome de algum”.



Irmão de Anitta vai ser papai: ‘Algo indescritível’



Quarentena e crush



A cantora carioca disse que tem se feito de tudo para deixar a quarentena menos monótona e destacou que tem tido dificuldades para manter a forma. Mas garantiu que está tudo bem.



“Eu já tinha falado para as pessoas que esse ano seria assim, não estaria trabalhando que nem uma louca. Estou triste com o mundo, com o que está acontecendo, com o que vejo o povo fazer. Mas comigo mesma estou feliz que estou dentro de casa, vendo meus cachorros”, amenizou.



Anitta exibe corpão em maiô fio-dental após treinar na piscina



Dando mais uma pista de que terminou o namoro com o empresário Gabriel David, com quem passou as férias nas Ilhas Maldivas, pouco antes do início da pandemia, Anitta revelou que atualmente tem um crush famoso.



“Sabe um boy que eu tenho olhado é Guilherme Araújo, apresentador da MTV e participante do De Férias com o Ex: Celebs”.



Bruna Marquezine se pronuncia após fake alfinetar Anitta



A amizade colorida com Maluma não ficou de fora do papo. Ela foi questionada se o cantor era bom também entre quatro paredes e a resposta foi direta.



“Muito”, respondeu, às gargalhadas.



Além de Maluma, foram citados Neymar e Niall Horan, do One Direction.



“Todo mundo já sabe quem eu peguei. Já peguei todo mundo”, disse.



Snoop Dogg escuta hit de Alcione e ganha ‘beijos’ da cantora



Futuro



Aos 27 anos, a artista, que já havia declarado que se aposentaria dos palcos aos 30, disse que quer ser mãe logo.



“Eu não quero ter filho tarde, depois dos 30 e pouco já quero ter, mas vou com certeza diminuir o ritmo de trabalho. Quero eu criar meu filho 100%.”



Vídeo! Anitta passa apuros em festa de Snoop Dogg



Ludmilla



Questionada se pediu desculpas à Ludmilla – com quem brigou por conta da autoria da música Onda Diferente – Anitta, ela desconversou.



“Quando eu tô errada, eu peço desculpas. Quando faço alguma coisa errada com alguém, peço desculpas. Eu que fui falar com a Pabllo.”, disse.



Maurício insistiu na pergunta e disse que o que mais aparecia na tela era o nome de Ludmilla, ou seja, as pessoas queriam saber sobre a treta.



“Quantas pessoas estão assistindo essa live?”, indagou a cantora.



Anitta fica de bumbum de fora em gravação de videoclipe



“Não nos importamos com a quantidade de pessoas, o importante é que já temos R$ 30 mil em doações. Mas muita gente já passou por aqui”, devolveu ele.



“Se a gente chegar em R$ 100 mil em doações, eu falo sobre tretas.”



A live chegou ao fim sem alcançar o valor, e Anitta, não respondeu sobre a tal treta.