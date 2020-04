Anitta recebe ‘proposta’ de Gui Araújo e responde na web

Anitta e Gui Araújo voltaram a chamar atenção, no Instagram, ainda na noite da última terça-feira (28), após trocarem novas mensagens, por meio da rede social.



Tudo começou, quando a própria famosa cantora postou um vídeo pra lá de misterioso, em que aparece pintando, em uma parede, as palavras “Anitta dentro da casinha”.



“Não tem para onde ir, agora que a casa do BBB acabou? Vem para a minha”, escreveu a artista, na hora de legendar a publicação.



Por meio dos comentários de tal postagem, Gui Araújo, então, mandou uma nova mensagem para a cantora.



“Posso ir já?”, escreveu o ex-participante do reality show da MTV, logo recebendo uma resposta da própria Anitta.



“Está cumprindo a quarentena direitinho? Se estiver…”, escreveu ela, só causando, como não podia deixar de ser, um alvoroço ainda maior na internet.



Primeira interação após revelação











Na última semana, Anitta chamou ainda mais atenção, após ter revelado, durante live com Maurício Meirelles, que ficaria com ninguém menos que Gui Araújo.



Pouco tempo depois de tal afirmação, a cantora e o ex-participante do De Férias Com o Ex, programa da MTV, inclusive, trocaram alguns comentários, por meio das redes sociais.



Ao conferir os Stories de Gui, a mundialmente conhecida artista chegou a comentar sobre um modelo de roupa de cama que ele havia mostrado, na frente das câmeras.



“Oi. Onde compra aquela roupa de cama do Bob Esponja que você postou no Stories?”, questionou ela.



“Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?”, respondeu o próprio ex-De Férias Com o Ex.



Devido principalmente à repercussão de tal assunto, Gui, contudo, optou por deletar a resposta que tinha dado para Anitta, porém muitos fã-clubes conseguiram fazer prints da troca de mensagens entre os dois.



