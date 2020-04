Anitta revela do que tem sentido falta durante a quarentena

Anitta voltou a usar a própria página oficial que possui, no Instagram, na hora de revelar aos fãs uma das coisas que mais está sentindo falta, neste período de quarentena, por conta da pandemia do novo coronavírus.



“De pensar que ontem estava falando para mim mesma que estava com saudades de dirigir. Depois pensei, ‘não tenho direito de ter saudade de nada’. A gente tem que ficar bem calada porque tem gente que está precisando de um monte de coisa. E eu estava: ‘Uma saudadezinha de dirigir carro’. Adoro dirigir”, chegou a declarar a artista, na frente das câmeras.



No último domingo (26), a famosa cantora, aliás, realizou uma super live, em que interpretou vários dos sucessos da música gospel, principalmente para ajudar a ação Ao Vivo Pela Vida, doando alimentos para pessoas que estão passando necessidade neste momento.



Troca de mensagens com ex-De Férias Com o Ex











Na última semana, Anitta chamou ainda mais atenção, após ter revelado, durante live com Maurício Meirelles, que ficaria com ninguém menos que Gui Araújo.



Pouco tempo depois de tal afirmação, a cantora e o ex-participante do De Férias Com o Ex, programa da MTV, inclusive, trocaram alguns comentários, por meio das redes sociais.



Ao conferir os Stories de Gui, a mundialmente conhecida artista chegou a comentar sobre um modelo de roupa de cama que ele havia mostrado, na frente das câmeras.



“Oi. Onde compra aquela roupa de cama do Bob Esponja que você postou no Stories?”, questionou ela.



“Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?”, respondeu o próprio ex-De Férias Com o Ex.



Devido principalmente à repercussão de tal assunto, Gui, contudo, optou por deletar a resposta que tinha dado para Anitta, porém muitos fã-clubes conseguiram fazer prints da troca de mensagens entre os dois.



Ao que tudo indica, Anitta está solteira, após o fim do relacionamento com Gabriel David.



