Anitta termina o namoro com Gabriel David

Anitta não está mais namorando o empresário Gabriel David. As informações são do colunista Leo Dias, do UOL. O OFuxico entrou em contato com a assessoria da cantora, mas eles não comentarão sobre o assunto.



A cantora está fazendo lives se exercitando, conversando muito com os fãs, postando fotos, e até entrou na onda do BBB20 querendo a eliminação de Manu Gavassi e prometendo uma live com hits antigos, mas uma coisa que podemos perceber é que faz um tempinho que ela não é vista e nem cita o namorado nos vídeos.



Um fato curioso é que, ao anunciar que fará uma live de músicas religiosas, ela falou que tudo foi organizado por Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e grande amigo de Gabriel David, mas em nenhum momento ela cita o, até então, namorado.



Então, ao que tudo indica, Anitta está na pista novamente!



Lives religiosas de Anitta



Depois de polemizar ao prometer uma live com músicas antigas, caso Manu Gavassi seja eliminada no paredão, que acontece nesta terça-feira (21), no BBB20, Anitta anunciou que será uma das artistas participantes do festival Ao Vivo Pela Vida, um projeto idealizado e organizado por Enzo Celulari .



A apresentação da Poderosa será no domingo (26) e o repertório terá apenas músicas religiosas. Vale destacar que foi na igreja católica que ela começou a soltar a voz e onde teve todo o aprendizado musical, com seu avô.



“Será a primeira vez que eu vou fazer isso publicamente e eu estou achando muito lindo. Vocês sabem que antes de eu cantar o que eu canto, hoje, eu cantava com o meu avô na igreja, na Paróquia Santa Luzia, em Honório Gurgel. Nós tínhamos um grupo que cantava nas missas, as músicas religiosas e hinos evangélicos. Então, eu e o Enzo tivemos a ideia de cantar essas músicas que me fizeram aprender a cantar. Vai ser um repertório muito emocionante para mim porque eu vou reviver muitas coisas do meu passado”, contou Anitta.



A carioca destacou que sempre teve vergonha de cantar o repertório em público, mas agora está focada no bem maior.



“As pessoas sempre pediam para eu cantar as músicas que eu cantava na igreja, mas eu tinha muita vergonha. Agora eu topei porque é para uma coisa do bem. Estou emocionada desde agora porque é algo que marca muito a minha vida. Vai ser um acústico lindo com voz e violão”, adiantou.