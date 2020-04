Ansel Elgort posa totalmente nu e faz vaquinha para ajudar na pandemia

Ansel Elgort ar-ra-sou em sua postagem, nesta terça-feira (21).



Em pleno feriado no Brasil, fãs e seguidores ficaram suspirando e de queixo caído ao verem o ídolo do cinema completamente nu, embaixo do chuveiro.



Mas, o intérprete do amado Augustus, do longa A Culpa é das Estrelas, colocou a imagem ali, chamando a atenção de todos para a vaquinha que está fazendo, com o intuito de ajudar profissionais que estão trabalhando arduamente na linha de frente da luta contra a COVID-19, no Brooklyn, em Nova Iorque.



Protagonistas de A Culpa é das Estrelas se reencontram e enlouquecem fãs



A vaquinha



Duas etapas fazem parte dessa vaquinha: a doação – dedutível do Imposto de Renda – chegará até um grupo com 38 restaurantes do Brooklyn, ajudando assim, para que os donos dos locais possam manter seus funcionários e estabelecimentos abertos. A outra etapa é que, mantendo todo mundo no trabalho, os restaurantes vão preparar e fornecer até cem mil refeições para os médicos, enfermeiras e demais profissionais da saúde e bombeiros.



Ansel Elgort admite vontade em ter um relacionamento aberto



Maísa Silva deixou seu recadinho



A apresentadora e atriz Maísa Silva não perdeu a chance de ver o bonitão como veio ao mundo. Nos comentários da postagem ela escreveu:



“Não, você não fez isso”.



Em apenas uma hora, a foto ganhou mais de 700 mil curtidas e 18,5 mil comentários.



Maisa Silva posa com Ansel Elgort em evento



Confira o post!