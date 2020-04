Antonia Fontenelle se choca com revelações de Sérgio Moro

Sem papas na língua como é de costume, Antonia Fontenelle tratou logo de opinar sobre a efervescência que o cenário político passou, nesta sexta (24), após Sérgio Moro pedir desligamento da função de Ministro da Justiça do Brasil.



“Milhões de vezes p### que pariu. Ele pede demissão e o mais grave é o que fala. É inacreditável! Inacreditável! Presidente da República sinto cheiro de merdelê no ar”, iniciou ela, que seguiu:



“Acusações gravíssimas. Pelo o que o Moro falou aqui, é óbvio que a Polícia Federal não pode ficar passando informações. O que é que é isso? O povo desse país aguarda um pronunciamento. A gente quer ouvir porque é inacreditável!”, disparou.



A artista é apoiadora do governo de Jair Bolsonaro.







Doação para o SUS







Esses dois vivem como cão e gato. Estamos falando de Antonia Fontenelle e Eduardo Costa. Ambos tem uma relação “colorida” e, vez por outra, trocam farpas. Será que é sério ou tudo não passa de brincadeira?



O fato é que a apresentadora do Na Lata, envolveu-se em mais uma polêmica citando o nome do cantor. Desta vez, em entrevista ao jornalista Leo Dias, que ainda será exibida, o novo executivo do programa TV Fama teria perguntado qual foi a última pessoa que ela teve relacionamento sexual, a loira logo respondeu: “Eduardo Costa”.



Em seguida, ele perguntou o que Antonia tinha achado da doação que o sertanejo havia feito ao SUS (Sistema Único de saúde) no valor de 500 mil reais.



“Eu duvido”, disse ela, querendo provas, pois o conhecia muito bem! Xi…



