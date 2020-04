Antonino da Fábrica de Coco será o vice de Kayro Castro em Piaçabuçu

Seguindo o fluxo das conversas e alinhamento político para as eleições de 2020, o presidente da Câmara Municipal de Piaçabuçu, vereador Kayro Castro, terá como vice em sua chapa majoritária, o empresário Antonino da Fábrica de coco, como é conhecido o escolhido no município ribeirinho.

A chegada de Antonino como vice na chapa encabeçada por Kayro, solidifica sua pré-candidatura gerando mais confiança no eleitorado que aguardava ansiosamente pelo anúncio oficial do nome que somaria forças ao lado do gordinho. O anúncio do nome de Antonino, gerou satisfação nos integrantes do grupo que acredita na vitória de Kayro nas urnas.

O parlamentar que é pré-candidato a prefeito pelo PDT, segue nas conversas de bastidores, sem muito alerde em relação aos seus pré-candidatos a vereador. O ‘gordinho’, como Kayro é carinhosamente chamado pelos amigos e familiares, segue firme e confiante no seu crescimento eleitoral na cidade e povoados.

Ainda essa semana, novidades serão anunciadas no cenário político de Piaçabuçu. Aguardemos!