Aos 38 anos, Giselle Policarpo está grávida do primeiro filho

Aos 38 anos, Giselle Policarpo anunciou em suas redes sociais que está à espera de seu primeiro filho. Conhecida por sua atuação em Malhação, a ex-atriz mirim deu uma pausa na carreira em agosto de 2018, justamente para tentar engravidar, depois de ter sofrido um aborto espontâneo.



“Quantas vezes pensei que já era pra ter acontecido ou que não aguentava mais esperar. A verdade é que enquanto temos a falsa sensação de atraso, o autor da vida não se atrasa nenhum segundo. Quando Ele prepara a festa, Ele planeja até os mínimos detalhes. Em muitas vezes o Pai até espera para dar mais de um presente de uma só vez, só para a surpresa ficar maior e melhor. É indescritível quando chega hora de realizar um sonho. E quando se pode realizar dois? E três ao mesmo tempo? João, é um deles que está sendo gerado dentro de mim”, escreveu.



Giselle seguiu destacando sua gratidão e revelou o nome que dará ao bebê.



“Gratidão que não cabe no peito, primeiro a Deus que me concedeu esse precioso presente. Ao meu marido, que sonhando junto, tem sido o principal realizador e merecedor de todo esse amor. Aos avós do João que não nunca mediram esforços para cuidar de nós e com o neto não está sendo diferente. Aos familiares e amigos que sonharam junto com a gente e hoje estão curtindo com muita alegria esse momento único. À minha médica obstetra e prima que tem cuidado de nós com tanto zelo e carinho. O melhor disso tudo é saber que Deus tem promessas e realizações para todos! Confie, espere com esperança, no tempo certo tudo acontece!”.







Casada e feliz







Giselle começou a atuar aos 10 anos de idade e tem sete novelas em seu currículo, incluindo um personagem de destaque em Malhação como a divertida Duda, ao longo de três temporadas, entre 1998 e 2001. Ela tem ainda 14 peças de teatro no currículo.



Natural de Niterói, na Região Oceânica do Rio de Janeiro, a atriz está casada há nove com o arquiteto Rocini Tavares.