Aos 60 anos, Gretchen deixa barriga à mostra e lacra na web

Gretchen é a rainha dos memes, do rebolado e segue surpreendendo com a ótima forma física. No auge de seus 60 anos, a morena coloca muita “novinha no chinelo” com tamanha energia e exuberância.



Nesta terça (28), a famosa postou uma foto com a barriguinha de fora, evidenciando o corpão em dia, chamando a atenção não só do público, como de colegas famosas.



“Meus amores! Uma ótima terça-feira para todos vocês”, disse ela, no Instagram.



“Tudo em cima, hein”, elogiou a apresentadora Márcia Goldschmidt.



“Linda”, concordou a cantora Simony.



Em apenas cinco horas, a imagem já tinha atingido mais de 22 mil curtidas. Poderosa, né?







Corpão







Gretchen não faz mais questão de esconder seu relacionamento. Desde que assumiu o namoro com o saxofonista Esdras de Souza em março, ela vem sempre aparecendo em vídeos e fotos ao lado do amado.



Desta vez, a Rainha do Bumbum ainda esbanjou sensualidade nos stories do rapaz, que registrou um momento em que eles estavam deitados juntinhos na cama.



No vídeo, Gretchen apareceu usando um lingerie de renda vermelha, bem sexy, enquanto Esdras estava sem camisa e o casal desejou uma boa noite aos fãs, dizendo que estavam indo dormir.



A artista está passando a quarentena por conta da pandemia de coronavírus em Belém, no Pará, na casa do namorado, enquanto suas filhas caçulas ainda estão em Mônaco.