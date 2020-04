Aplicativo faz com que Jesus tenha dados em tempo real a respeito de atletas do Fla

​Foi preciso se adaptar. E, mesmo diante do isolamento social necessário por conta da pandemia do coronavírus, o técnico Jorge Jesus, que está em Portugal, não perdeu contato com seus parceiros de comissão técnica e sequer ficou alheio ao que acontecia no dia a dia de cada jogador do ​Flamengo. Através do aplicativo “CoachID”, se tornou possível acompanhar as atividades realizadas pelos atletas em casa, e isso também facilitará o planejamento de treinamentos, uma vez que ocorre um armazenamento de estatísticas.

A tecnologia foi desenvolvida pelos treinadores portugueses Acácio Santos e João Daniel Rico e, ainda em fase final de desenvolvimento, foi apresentada a Jesus quando este havia saído do Sporting. No entanto, o Mister a adotou somente após a chegada ao Fla. “O aplicativo foi criado para clubes e treinadores. Nossa missão é ajudar que sejam melhores. Tem a influência da filosofia portuguesa de que o técnico tenha uma ideia de jogo bem sustentada, que saiba bem o que pretende, que conheça bem os jogadores que tem. Então, o objetivo é criar uma ideia de jogo e ter o maior número de informações”, disse Santos, ao ​Globoesporte.com.

Os atletas têm seus celulares o chamado “CoachID Player”. Por ele, recebem notificações com as planificações das próximas atividades e relatam intensidade e eventuais fadigas no pós-treino. Na manhã seguinte, são lembrados de informar a qualidade e a quantidade de horas de sono, nível de estresse, humor e queixas sobre dores. “Esses indicadores ajudam ao treinador a entender se os treinos têm o efeito que ele deseja”, completou o especialista. A tecnologia já é utilizada por outros portugueses, como Ricardo Formosinho, auxiliar de José Mourinho, e João Lapa, preparador físico do Wolverhampton.

