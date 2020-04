Após rumor de término, namorado de mãe de Neymar usa aliança

Será que terminaram mesmo? O namoro relâmpago da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, com Tiago Ramos, modelo que é 30 anos mais novo que ela, deu o que falar nas redes sociais.



Eles tinham assumido o relacionamento no último dia 11, porém no dia 19 a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, já tinha afirmado que eles tinham terminado.



Chega ao fim o namoro da mãe de Neymar, diz colunista



De fato o jovem saiu da casa da mãe do craque, onde estava morando no litoral de São Paulo, e voltou a viver com sua própria mãe, na Paraíba.



Isso fez com que os rumores de término ganhassem força, porém Tiago surgiu usando uma aliança de compromisso em um vídeo publicado em seu Instagram.



No registro, ele está caminhando na orla da praia e dá para ver um anel em sua mão direita, que indica que ele está namorando.



E não é que Tiago Ramos não sai dos holofotes? Desde que publicou uma foto com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, só dá ele! Agora o rapaz se vê em meio ao vazamento de um suposto vídeo íntimo que está circulando nas redes sociais.



Nas imagens, a pessoa até então identificada como sendo ele aparece com um celular com o flash ligado e mostra seu pênis em frente ao espelho. Como a iluminação artificial embaça as imagens, muitos internautas dizem que não há como saber se é de fato ou não o modelo.



O “padrasto” de Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Aliás, sobre nada do que vem sendo ventilado sobre ele na mídia desde que assumiu o namoro com Nadine.