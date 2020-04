Arana fala sobre experiência na Europa e vida no Atlético: “Não sinto muita falta”

Em meio ao período de readaptação ao futebol brasileiro, Guilherme Arana comenta sobre experiência na Europa e abre o coração para o Atlético-MG. O lateral-esquerdo chegou à Cidade do Galo no começo da temporada e não demorou para demonstrar o talento que o marcou na época do Corinthians.

Em entrevista concedida à ‘TV Galo’, o jogador de 23 anos revelou alguns problemas que teve no Velho Continente. “Foi um aprendizado. Você chega lá e é tudo novo, muito diferente do Brasil. Eu saí daqui como melhor lateral do Brasileiro e lá não tive tantas oportunidades. Não tive muita sorte também, o treinador que me pediu foi mandado embora. O diretor também”, explicou.

“Foi complicado, mas aprendi muitas coisas, não apenas como jogador, mas também como pessoa. Cresci muito, entendi muitas coisas. Eu queria permanecer, ter uma sequência boa lá. Mas esse tempo que fiquei serviu de aprendizado. Agora estou num clube bom, com grupo bom, estrutura boa. Não sinto muita falta”, acrescentou.

Para além da realização pessoal com a transferência, Arana também comentou sobre a felicidade de seus familiares. “Estou feliz e minha família está feliz. Lá, eles ficavam um pouco tristes por não me ver feliz. Voltar a ver todos sorrindo, com a felicidade no olhar, não tem preço. Serviu como aprendizado”, concluiu.

Guilherme Arana chegou ao Atlético, vindo do Sevilla-ESP, no começo deste ano, por empréstimo de uma temporada e meia (até junho de 2021), com opção de compra no final – a qual o Galo vai ser obrigado a exercer em caso do atleta participar de ao menos 60% das partidas durante o período no Alvinegro.

As informações são do portal ‘Super Esportes’.