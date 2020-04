As 12 equipes que Cristiano Ronaldo nunca conseguiu vencer em sua carreira

​Todos sabem e concordam que ​Cristiano Ronaldo é um vencedor nato, obcecado por anotar gols, triunfar e conquistar. Por onde passou, o craque lusitano colecionou grandes atuações, empilhou taças e gerou enorme impacto esportivo. No entanto, por incrível que pareça, existem alguns clubes que passaram ilesos dos embates contra o atacante, em especial os seus primeiros adversários dos tempos de Sporting. A seguir, listamos 12 clubes que nunca foram derrotados pelo camisa 7:

1. Braga

Como jogador de Sporting Lisboa, Cristiano jogou apenas 20 minutos contra o Sporting Braga, duelo que terminaria 4 a 2 para a equipe vermelha. Foi o seu único jogo contra eles, com o luso ainda surgindo para o futebol, com apenas 17 anos de idade.

2. Naval

O Naval é o clube mais modesto que Cristiano nunca conseguiu vencer. Era primavera de 2003 e o atacante, ainda defendendo seu clube formador, saiu jogando em confronto válido pela Taça da Liga. O clube lisboeta acabou derrotado por 1 a 0.

3. Gil Vicente

Ainda portando o número 28 nas costas, o garoto Cristiano Ronaldo teria dificuldades grandes contra o modesto Gil Vicente. Em campo nos dois jogos, não obteve nenhuma vitória.

4. União Leiria

Mais uma vez falamos de uma equipe contra a qual o ex-jogador do Real Madrid enfrentou em duas oportunidades, no turno e no returno da Primeira Liga. O retrospecto de seu Sporting foi de um empate e uma derrota.

5. Partizán Belgrado

A equipe sérvia foi a última que CR7 nunca derrotou como jogador do Sporting Lisboa. Contra eles, os portugueses perderam fora de casa na ida (2 a 1) e empataram a volta em casa (3 a 3), o que os eliminou da antiga Taça UEFA.

6. Stuttgart

Em 2003, como já dissemos, sua transferência pelo Manchester United ocorreu. Sua estreia na Champions, no entanto, não foi das melhores. Ele começou a partida contra o Stuttgart, mas os alemães derrotaram os Red Devils por 2 a 1. No segundo jogo, o United se vingou e venceu por 2 a 0, mas sem o jovem português em campo.

7. Fenerbahçe

Demorou um ano para ver o próximo time que Ronaldo nunca derrotou, e foi também na fase de grupos da Champions League. Na última rodada, sem nada em disputa para os ingleses, o Fenerbahçe os superou graças a um hat-trick de Tuncay (3-0). No primeiro encontro, o United havia vencido por 6 a 2, mas Cristiano não atuou.

8. Crystal Palace

Primeira equipe inglesa nessa lista, o Crystal Palace conseguiu parar o United (0 a 0) no único duelo entre eles com Cristiano Ronaldo em campo. O atacante disputou apenas 30 minutos de jogo, sendo substituído ainda na primeira etapa.

9. Burton Albion

Pela Copa da Inglaterra, o Burton Albion também resistiu aos poderes do craque luso. Em uma única partida, eles contiveram o ataque do United e seguraram o 0 a 0, forçando o ‘replay’. Já em Old Trafford a história foi diferente (3 a 0), mas Cristiano não entrou em campo.

10. Southend United

Junto com o Naval, este é o time mais fraco que Cristiano Ronaldo nunca conseguiu vencer. Em novembro de 2006, pela Copa da Liga, o United caiu derrotado por 1 a 0 contra o Southend United, de categoria muito inferior. Cristiano foi titular e jogou a partida inteira.

11. Young Boys

Levaria 12 anos para termos uma nova equipe contra a qual Cristiano não sairia vitorioso. Na última partida da fase de grupos da Champions 2018/19, a Juventus, já classificada, enfrentou o Young Boys e acabou derrotada por 2 a 1. Na ida, em que a Juve venceu por 3 a 0, CR7 não atuou pois cumpria suspensão após expulsão contra o Valencia.

12. Atalanta

A Atalanta, um dos times já classificados às quartas de final da Champions, é a ‘besta negra’ de Cristiano na Itália. E certamente ao longo de sua carreira. A equipe de Bérgamo é a única que o atacante enfrentou três vezes e nunca conseguiu vencer.

Curiosidade

Como curiosidade, observe que na Espanha ele derrotou, ao menos uma vez, todas as equipes que enfrentou. Isso se explica não apenas pela dominância do Real Madrid em solo espanhol, mas principalmente pela longevidade do camisa 7 no país, onde permaneceu por nove anos.