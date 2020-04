As 15 melhores frases ditas por Ibrahimovic ao longo da carreira

​Do Malmö para o Ajax; do Ajax para a Juventus; da Juventus para a Inter de Milão; da Inter de Milão para o Barcelona; do Barcelona para o Milan; do Milan para o Paris Saint-Germain; do Paris Saint-Germain para o Manchester United; do Manchester United para o Los Angeles Galaxy; do Los Angeles Galaxy de volta para o Milan. Isso, claro, sem contar as aparições na seleção da Suécia. Esta é a trajetória de Zlatan Ibrahimovic que, aos 38 anos, coleciona títulos.

Ao mesmo tempo em que a carreira do artilheiro é de absoluto sucesso, também ficou marcada por frases que até hoje são lembradas. O sueco não cansou de dizer o que pensa e, sem papas na língua, também não deixou de causar polêmica. O momento, agora, é de relembrar o que ele disse em meio à pilha de gols marcados desde quando começou no futebol, em 1999.

15 – De maneira alguma, Zlatan não participa de avaliações.”

Ainda com 16 anos, no Malmö, quando foi chamado para ser avaliado pelo Arsenal, que queria ver se ele poderia ser um futuro reforço.

14 – “Não sei nada da liga francesa, seus jogadores. Mas eles sabem de mim.”

Uma de suas falas na apresentação como atleta do PSG

13 – “Estamos buscando um apartamento.

Se não encontrar, provavelmente compre o hotel.”

Declaração dada quando se mudou para Paris e morava no hotel Bristol.

12 – “Se trocarem a Torre Eiffel por minha estátua, ficarei no PSG. Prometo.”

Resposta dada quando questionado se permaneceria no clube francês.

11 – Não necessito da Bola de Ouro para saber que sou o melhor.”

Frase dita ao ficar sabendo que Messi, Cristiano Ronaldo e Ribéry seriam os finalistas para o prêmio de melhor jogador do mundo de 2013.

10 – “Só Deus sabe…está falando com ele agora.”

Sobre um confronto com Portugal, do então melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, em eliminatórias para a Copa do Mundo do Brasil

9 – “Não vale a pena ver um Mundial sem mim.”

Declaração dada após a eliminação da Suécia na eliminatória para o Mundial de 2014.

8 – “Creio que Cristiano (Ronaldo) é uma máquina de fazer gols.

Fez um gol lindo, mas deveria tentar de uma distância de 40 metros e ver se entra.”

Provocação feita a Cristiano Ronaldo, nos tempos de Manchester United, para imitá-lo.

7 – “Sou como Benjamin Button, nasci velho e morrerei jovem.”

Frase dita em sua apresentação no Los Angeles Galaxy.

6 – “Se tivesse chegado dez anos antes, seria presidente dos Estados Unidos.”

Ao definir seu momento no futebol norte-americano.

5 – “Sou uma Ferrari, e Guardiola me tratou como um Fiat.”

Metáfora feita a respeito de sua passagem pelo Barcelona.

4 – “Não me importa o que escrevem sobre mim.

Alcancei um nível em que não necessito da mídia. Ela precisa de mim.”

Comentário sobre a importância que dá ao que sai na imprensa sobre ele.

3 – “Se querem me parar, terão que me matar.”

Resposta sobre como definia seu estilo de jogo.

2 – “Eu ainda não a conheci. Mas quando o fizer, ela vai namorar comigo.”

Palavras ditas quando perguntado sobre a mulher mais bonita do mundo.

1 – “Ser o segundo é ser um perdedor. Com todo respeito, mas eu deveria ser o primeiro.”

Reação ao ser escolhido o segundo atleta mais importante da história da Suécia, atrás do tenista Björn Borg.

