As 5 camisas mais feias da história do Real Madrid

​Clube centenário, tradicional e vencedor, o ​Real Madrid teve, ao longo de sua história, inúmeras camisas que mereciam estar em um museu de arte de tão bonitas. Algumas outras, no entanto, não conquistaram o torcedor merengue e pecaram demais pela escolha de cores ou design. A seguir, listamos 5 dos uniformes mais feios da história do clube espanhol:

5. Segundo uniforme de 2015/16

Em 2005/06, o Real apostou em um uniforme cinza que não ‘pegou’ entre seus torcedores. Dez anos depois, clube e fornecedora tentaram novamente fazer a camisa cinza emplacar, mas não tiveram sucesso. A combinação com o verde fosforescente nas listras das mangas só piorou.

4. Segundo uniforme 2001/02

O Real Madrid usou a cor preta em mais de uma ocasião, sempre no segundo ou no terceiro kits, mas na temporada 2001/2002, a Adidas não teve muito sucesso no design. A camisa preta com mangas brancas, definitivamente, não foi um sucesso da marca alemã.

3. Segundo uniforme de 2013/14

Na temporada 2013/2014, os kits do Real Madrid passaram por transformações, não por troca de marca, mas pela busca da fornecedora por uma abordagem mais ‘moderna’. No entanto, os sucessos do primeiro kit não foram vistos no segundo. O impactante laranja não comoveu.

2. Segundo uniforme de 1997/98

Os anos 90 são lembrados pelos uniformes extravagantes, de cores fortes e pouco tradicionais. O Real Madrid não fugiu da ‘onda da moda’, apostando em um kit totalmente roxo em 1997/98. Acabou sendo uma das camisas menos vendidas da história do clube.

1. Terceiro uniforme de 1996/97

De todas as camisas usadas pelo Real Madrid ao longo da temporada 1996/1007, a terceira foi a pior classificada entre os fãs. O design geométrico totalmente ‘fora da caixa’, apesar de ser uma sensação nos anos 90, não agradou a torcida madridista. E com razão, né?