As 5 transferências mais caras do futebol mundial no ano 2000

​Como era o futebol na virada do milênio? Os grandes craques, as filosofias/sistemas de jogo e, especialmente, as cifras que cercam o futebol mudaram muito ao longo dos últimos anos. A prova disso está nesta pequena lista que trazemos para você, das cinco transferências mais caras do futebol mundial no ano 2000. A comparação com os valores atuais assusta! Confira:

5. Vincenzo Montella

Hoje ele é treinador de futebol, mas em 2000, Vincenzo Montella era um atacante de 25 anos bastante relevante em seu país. Motivou um investimento considerado bem alto à época pela Roma, que pagou €25,8 milhões para tirá-lo da Sampdoria.

4. Amoroso

A quarta transferência mais cara do futebol mundial em 2000 envolveu um brasileiro. Amoroso, aos 25 anos de idade, se despediu da Udinese após três temporadas, rumando ao Parma. Tal transferência custou €28 milhões aos cofres da equipe parmensi.

3. Juan Sebastián Verón

O meia argentino tinha 24 anos quando se transferiu do Parma para a Lazio por €30 milhões. Com o time romano, ele se tornaria campeão da Itália em sua primeira temporada e, dois anos mais tarde, viveria a negociação mais cara de sua carreira ao fechar com o Manchester United.

2. Nicolas Anelka

O centroavante francês pode se orgulhar de ter vestindo diversas das camisas mais pesadas do Velho Continente. Protagonizou, na temporada 1999/00, a segunda transferência mais cara do futebol mundial, trocando o Arsenal pelo Real Madrid por €35 milhões.

1. Christian Vieri

Como você pode notar, o futebol italiano era, possivelmente, a maior potência econômica do futebol europeu na virada do milênio, concentrando a grande maioria das principais transações à época. A transferência mais cara do futebol mundial no ano 2000 foi a do atacante Vieri, que trocou a Lazio pela Inter de Milão por incríveis €46,4 milhões, dinheiro altíssimo à época.