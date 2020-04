As pousadas no Brasil e o marketing digital

Não é nenhum segredo que o setor de turismo é um dos mais comprometidos economicamente por causa da pandemia que está complicando a vida das pessoas do mundo todo. Hotéis e pousadas em Porto de Galinhas, Guarujá, Fortaleza, Porto Alegre, ou seja, de norte a sul do país, sofrem as mesmas consequências: a falta de turistas por causa do Covid-19.

Viagens programadas para curtir férias, ou viagens de lua de mel, de graduação ou simplesmente de prazer junto com amigos, foram canceladas ou adiadas. A realidade pede calma e isolamento social. Não é uma situação agradável, porém, não é algo definitivo e, por isso, deve-se pensar no futuro como algo positivo. Hospedagens de todos os tipos, por exemplo, voltarão a funcionar para receber aos seus visitantes com a mesma alegria e dedicação de sempre.

Por enquanto, nem tudo está perdido e isso significa que todas as hospedagens no Brasil, como aquelas pousadas em Porto de Galinhas onde você pretendia se hospedar, estão se preparando para voltar à ativa assim que a pandemia retroceder e permitir que a vida volte ao seu curso normal.

Para isso, o marketing digital está sendo um elemento muito importante para o setor hoteleiro. Numa época na qual a tecnologia passou a ser protagonista absoluta para a vida de todas as pessoas, usar a web para facilitar a comunicação, a informação e o entretenimento das pessoas, é um método essencial. E assim o compreenderam os restaurantes, que informam sobre as possibilidades de delivery, hotéis e pousadas em destinos como Guarujá, Fortaleza ou Bahia, por, exemplo.

Como funciona o marketing digital nos hotéis e pousadas

Diante das circunstancias atuais, o setor hoteleiro foi obrigado a tomar decisões rápidas para evitar problemas maiores. É verdade que todos os donos de pequenos hotéis e pousadas ficaram preocupados com esta fase difícil para todo mundo, mas pensar positivamente é fundamental. E não esquecer que tudo passa e que é necessário estar preparado para superar os maus momentos!

Assim como é aconselhável para os turistas e os viajantes constantes a necessidade de ficar em casa e planejar as viagens para mais adiante, também é recomendável para os donos e funcionários das pousadas e dos hotéis, criar estratégias para poder passar por esta situação focando no futuro.

É nesse momento, nessa decisão, que surge o marketing digital e as redes sociais cobram o lugar de protagonistas absolutas. Ao longo dos anos, quando a internet começou a invadir os lares, muitas decisões e escolhas foram feitas através de sites. Assim, muitas pessoas começaram a ler jornais virtuais, posteriormente a fazer compras online, chegando atualmente a organizar uma viagem inteira na web, escolhendo lugares, hospedagens, excursões e passeios.

Reservar uma hospedagem, comprar uma passagem online virou uma prática comum. Então, dar atenção ao marketing digital é fundamental para os donos e funcionários das pousadas, por exemplo, para continuar em contato com os clientes e para dar toda a informação que os visitantes precisam na hora de tomar a decisão de viajar novamente, quando a situação da pandemia estiver controlada e a vida voltar ao normal.

Assim, entendendo que toda a informação virtual é importante para todos, aqueles que tiveram que cancelar as suas viagens e também aqueles que desejavam programar férias ou outros tipos de viagens, podem dedicar tempo a viajar virtualmente, procurando destinos, escolhendo atividades e, fundamentalmente, escolhendo onde se hospedar no destino.

É importante, por isso, que os hotéis e pousadas possam oferecer o melhor para os seus futuros hóspedes e o marketing digital entra em ação:

Uma boa página web

Fotografias de qualidade mostrando quartos e ambientes

Possibilidade de atividades interessantes nas redondezas

Gastronomia regional e internacional, para todos os gostos

Atividades na própria hospedagem, para todas as idades

Possibilidade de um serviço de carro ou van para buscar e levar passageiros

Estas são algumas opções, importantes para aqueles que, atualmente, procuram organizar o futuro com essas viagens tão desejadas. O importante agora é focar o futuro, ter calma e navegar na web, numa viagem virtual que poderá facilitar, posteriormente, a viagem presencial!